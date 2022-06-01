Люся Чеботина о выступлении на финале Кубка: «Спартаковцы танцевали под мой трек и крутили шарфиками»

Певица и болельщица «Динамо» Люся Чеботина рассказала, как болельщики «Спартака» отреагировали на ее песню «Зачем мне солнце Монако» после финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором красно-белые обыграли бело-голубых (2:1).

Также артистка выразила недовольство сюжетом на канале «МУЗ ТВ», в котором рассказали, что фанаты «Спартака» освистали ее выступление. Перед игрой Чеботина пошутила, что не хочет слышать выступление певицы МакSим после финала, потому что в таком случае это будет означать победу красно-белых.

«На «МУЗ ТВ» сказали, что я сама виновата в том, что меня освистали, и что я сама подлила масла в огонь, но при этом закрыли глаза, что спартаковцы потом танцевали под мой трек и крутили шарфиками. Они считают, что моя шутка на тему того, что не хочется услышать выступление МакSим — это я подлила масла в огонь, хотя я сразу сказала, что это шутка. Такой был регламент: побеждает «Спартак» — поет МакSим, побеждает «Динамо» — поет Люся. Они решили просто это проигнорировать», — сказала Чеботина в видео, которое выложила у себя в соцсетях.

Финал БЕТСИТИ Кубка России прошел в воскресенье, 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. После финального свистка Чеботина исполнила трек «Зачем мне солнце Монако», а затем МакSим спела песню «Знаешь ли ты».