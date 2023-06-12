Федотов — о формате FONBET Кубка России: «Это наш 14-й матч — немного устали, но мы обладатели трофея!»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что думает о формате FONBET Кубка России.

«Мы получили этот формат и в условиях этого формата двигались по турниру. Это у нас 14-й по счету матч, получается. Мы, конечно, немного устали, но мы обладатели этого трофея! Это классный турнир, мы очень довольны», — цитирует Федотова Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Кубок России впервые был поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

В суперфинале Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5). Московская команда в восьмой раз в истории выиграла турнир.