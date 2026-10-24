Газзаев — о поражении «Динамо»: «Очки в таких матчах нельзя терять, если команда рассчитывает на титул»

Член консультативного совета «Динамо» Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче 12-го тура РПЛ против «Акрона» (1:3).



«Динамо» проиграло по игре. По качеству игры «Акрон» выглядел лучше. Очки в таких матчах нельзя терять в чемпионской гонке, если команда рассчитывает на титул. Из-за таких поражений теряется нацеленность на результат. Но впереди еще 18 туров», — сказал Газзаев «СЭ».



«Динамо» потерпело третье поражение в сезоне. У команды Сандро Шварца — 25 очков в 12 матчах. Бело-голубые остались на первом месте в турнирной таблице. «Акрон» набрал 12 очков и расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Динамо» 31 октября примет на своем поле «Ахмат», а «Акрон» 1 ноября в гостях сыграет с «Балтикой».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

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