Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:07

Игнатьев считает, что игрокам «Краснодара» не хватило индивидуального мастерства в матче против ЦСКА

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

«Армейцы добились преимущества в серии пенальти, на которую влияет много факторов: психологическое состояние игроков, чувство уверенности, опыт, мастерство. Конечно, в данном случае под мастерством я имею в виду такого мастера, как Игорь Акинфеев, который всем в очередной раз показал, что он непревзойденный вратарь. Который год он является лучшим в стране. Игра была интересной и динамичной. В первом тайме было видно, что опыт берет свое. «Армейцы больше выигрывали единоборств, лучше и целенаправленнее контролировали мяч. Игрокам «Краснодара» не хватало индивидуального мастерства, из-за этого не получалось реализовать территориальное преимущество», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5). Московская команда в восьмой раз в истории выиграла турнир.

Источник: https://metaratings.ru/news/boris-ignatev-igrokam-krasnodara-ne-khvatilo-individualnogo-masterstva-v-matche-protiv-cska-258237/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: ЦСКА выиграл трофей в суперфинале с «Краснодаром»
Боков: «Очень важно, что тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку в команде»
Крамаренко: «Дай бог в следующем году ЦСКА станет чемпионом России»
Карраскаль: «Мне все нравится в ЦСКА!»
Гаджиев оценил новый формат FONBET Кубка России
Федотов — о формате FONBET Кубка России: «Это наш 14-й матч — немного устали, но мы обладатели трофея!»
Хусаинов заявил, что Безбородов дал детский пенальти в ворота «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов — о формате FONBET Кубка России: «Это наш 14-й матч — немного устали, но мы обладатели трофея!»

Гаджиев оценил новый формат FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости