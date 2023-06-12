Хусаинов заявил, что Безбородов дал детский пенальти в ворота «Краснодара»

Бывший российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал работу главного рефери Владислава Безбородова в финальном матче FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Мне откровенно не понравилось судейство в финальном матче. Безбородов дал детский пенальти в ворота «Краснодара». Многие похожие эпизоды в центре поля не считались нарушениями, и он не свистел. Часто трактовал эпизоды в пользу армейцев, и понять претензии главного тренера «Краснодара» можно. За легкий фол он дал пенальти, а в центре поля пропускал такие моменты. Какую оценку я бы поставил Безбородову? Это жирная тройка по пятибалльной системе. Кто мог бы отсудить качественнее? Думаю, Сергей Карасев лучше бы справился, тем более у Безбородова уже были инциденты с «Краснодаром», — приводит слова Хусаинова Legalbet.

Арбитр Владислав Безбородов поставил 11-метровый после фола Олакунле Олусегуна на Константине Кучаеве. После назначения пенальти главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич спросил с судьей по поводу фола. Федор Чалов реализовал пенальти и на 32-й минуте вывел армейцев вперед (1:0).

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).