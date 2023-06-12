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Сегодня, 16:49

Хусаинов заявил, что Безбородов дал детский пенальти в ворота «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал работу главного рефери Владислава Безбородова в финальном матче FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Мне откровенно не понравилось судейство в финальном матче. Безбородов дал детский пенальти в ворота «Краснодара». Многие похожие эпизоды в центре поля не считались нарушениями, и он не свистел. Часто трактовал эпизоды в пользу армейцев, и понять претензии главного тренера «Краснодара» можно. За легкий фол он дал пенальти, а в центре поля пропускал такие моменты. Какую оценку я бы поставил Безбородову? Это жирная тройка по пятибалльной системе. Кто мог бы отсудить качественнее? Думаю, Сергей Карасев лучше бы справился, тем более у Безбородова уже были инциденты с «Краснодаром», — приводит слова Хусаинова Legalbet.

Арбитр Владислав Безбородов поставил 11-метровый после фола Олакунле Олусегуна на Константине Кучаеве. После назначения пенальти главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич спросил с судьей по поводу фола. Федор Чалов реализовал пенальти и на 32-й минуте вывел армейцев вперед (1:0).

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).

Источник: https://legalbet.ru/news/husainov-bezborodov-dal-detskij-penalti-v-vorota/
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Кубок России
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ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Сергей Хусаинов
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