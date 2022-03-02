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Сегодня, 22:36

Тренер «Кубани» назвал катастрофой поражение от «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение от «Спартака» (6:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Для нас это поражение — катастрофа. Понятно, что «Спартак» сильнее нас. У нас молодая команда, нужно учиться держать удар. Этот матч рассматриваем как подготовку к сезону. Сделаем выводы и будем готовиться к сезону.

— Вы эмоциональный тренер. Почему весь матч просидели на скамейке?

— Холодно, а там сиденья с подогревом. Если честно, вчера я вообще не мог разговаривать, болело горло. Может, в связи с этим и связан такой счет. Обычно я включаюсь и доношу игрокам что хочу.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
6:1
Кубань
Голы
Промес, 6 (1:0), Промес, 17 (2:0), Николсон, 20 (3:0), Джикия, 55 (3:1), Николсон, 62 (4:1), Ларссон, 83 (5:1), Николсон, 86 (6:1)
Спартак
Максименко Кофрие Айртон Джикия (Чернов, 78) Литвинов Бакаев (Игнатов, 69) Мартинс (Денисов, 84) Умяров (Пруцев, 78) Хлусевич Николсон Промес (Ларссон, 70)
Кубань
Нестеренко Эдиев Ведерников (Рыбин, 24) Хомуха Большаков Гурфов (Безденежных, 70) Алейников (Кулишев, 71) Сапета Лаук (Маркин, 82) Сидоров (Карев, 81) Петров
Предупреждения
Хлусевич 47’, Айртон 85’  -  Сидоров 37’, Эдиев 61’, Сапета 89’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
Роберт Евдокимов
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