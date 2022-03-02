Тренер «Кубани» назвал катастрофой поражение от «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение от «Спартака» (6:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Для нас это поражение — катастрофа. Понятно, что «Спартак» сильнее нас. У нас молодая команда, нужно учиться держать удар. Этот матч рассматриваем как подготовку к сезону. Сделаем выводы и будем готовиться к сезону.

— Вы эмоциональный тренер. Почему весь матч просидели на скамейке?

— Холодно, а там сиденья с подогревом. Если честно, вчера я вообще не мог разговаривать, болело горло. Может, в связи с этим и связан такой счет. Обычно я включаюсь и доношу игрокам что хочу.