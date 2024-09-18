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Сегодня, 17:57

ЦСКА — «Краснодар»: Файзуллаев, Гуарирапа и Кордоба начнут матч с первых минут

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ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Гайич, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

«Краснодар»: Дюпин, Гонсалес, Арутюнян, Тормена, Оласа, Ленини, Кривцов, Козлов, Олусегун, Мозес, Кордоба.

Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
18 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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