ЦСКА примет «Краснодар» в матче группы С пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи ЦСКА — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В группе С красно-синие с пятью очками располагаются на втором месте. Клуб из Краснодара набрал девять баллов и возглавляет квартет.

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