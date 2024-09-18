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Сегодня, 18:10

«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов»: Одоевский, Мелехин, Чернов, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Голенков.

«Оренбург»: Москвичев, Зотов, Касимов, Хотулев, Караташ, Муро, Башич, Марин, Рыбчинский, Гюрлюк, Барановский.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
18 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Ростов
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