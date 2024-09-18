«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов»: Одоевский, Мелехин, Чернов, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Голенков.

«Оренбург»: Москвичев, Зотов, Касимов, Хотулев, Караташ, Муро, Башич, Марин, Рыбчинский, Гюрлюк, Барановский.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Кубка России.