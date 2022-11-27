Арбитр Москалев удалил 6 игроков «Спартака» и «Зенита» после драки
В концовке матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» произошла массовая драка.
В ней приняли участие все игроки, а том числе и те, кто находился на скамейке запасных.
Главный арбитр встречи Владимир Москалев долго принимал решение, подробно изучая случившийся инцидент.
В итоге, он показал красные карточки сразу шести игрокам. Со стороны «Зенита» были удалены Родриаго, Вильмар Барриос и Малком, со стороны «Спартака» — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.
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