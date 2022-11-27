Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

Сразу после свистка от главного арбитра Владимира Москалева полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос схватил форварда красно-белых Квинси Промеса за футболку. В результате возникла потасовка, которая перетекла в полноценную драку между большей частью футболистов обеих команд — в том числе запасных и тех, кто был заменен.

Нападающий Шамар Николсон ударил Родригао рукой в челюсть, а тот отбивался ударами ногами. Также в потасовку вмешался в Александр Соболев, который несколько раз ударил кого-то в толпе кулаками.

Драка в матче «Зенит» — «Спартак».

Драка в матче «Зенит» — «Спартак».

Драка в матче «Зенит» — «Спартак». Фото «СЭ»

После завершения игры должна была состояться серия пенальти. Матч был временно остановлен для разбора инцидента, установления и наказания виновных.

В итоге главный судья Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).