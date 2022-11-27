Появилось видео массовой драки игроков «Зенита» и «Спартака»

Матч заключительного, 6-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» закончился скандалом.

В конце основного времени между игроками обеих команд произошла стычка, которая переросла в массовую драку.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев был вынужден удалить шестерых футболистом.

Со стороны «Зенита» краснее карточки получили Родриаго, Вильмар Барриос и Малком, со стороны «Спартака» — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.