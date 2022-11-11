Антон Хазов будет готовить «Нижний Новгород» к кубковому матчу против «Химок»

Антон Хазов будет готовить «Нижний Новгород» к матчу группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Химок», сообщил журналист «Известий» Алексей Фомин.

11 ноября главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба.

Матч Кубка России «Химки» — «Нижний Новгород» состоится 22 ноября.

Галактионов возглавлял нижегородский клуб с июня текущего года. Хазов входит в тренерский штаб команды с 2018 года.