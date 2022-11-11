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11 ноября, 22:23

Антон Хазов будет готовить «Нижний Новгород» к кубковому матчу против «Химок»

Иван Шитик
Корреспондент
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Антон Хазов будет готовить «Нижний Новгород» к матчу группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Химок», сообщил журналист «Известий» Алексей Фомин.

11 ноября главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба.

Матч Кубка России «Химки» — «Нижний Новгород» состоится 22 ноября.

Галактионов возглавлял нижегородский клуб с июня текущего года. Хазов входит в тренерский штаб команды с 2018 года.

Источник: https://t.me/channelfv/3567

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Антон Хазов
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
1
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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