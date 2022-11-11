РФС разрешил проведение матча «Ахмат» — «Динамо» на стадионе им. Билимханова

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение разрешить, в виде исключения, проведение матча 5-го тура группового раунда пути РПЛ Кубка России между командами «Ахмат» и «Динамо» на стадионе ГАУ «Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова», сообщает сайт РФС.

Решение принято в связи с реконструкцией футбольного поля стадиона «Ахмат Арена» запланированной на ноябрь 2022 года.

Ранее бюро исполкома РФС согласовало перенос матчей 5-го и 6-го тура группового раунда пути РПЛ Кубка России на 22-23 и 26-27 ноября.