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11 ноября, 18:21

РФС разрешил проведение матча «Ахмат» — «Динамо» на стадионе им. Билимханова

Иван Шитик
Корреспондент
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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение разрешить, в виде исключения, проведение матча 5-го тура группового раунда пути РПЛ Кубка России между командами «Ахмат» и «Динамо» на стадионе ГАУ «Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова», сообщает сайт РФС.

Решение принято в связи с реконструкцией футбольного поля стадиона «Ахмат Арена» запланированной на ноябрь 2022 года.

Ранее бюро исполкома РФС согласовало перенос матчей 5-го и 6-го тура группового раунда пути РПЛ Кубка России на 22-23 и 26-27 ноября.

Источник: https://rfs.ru/news/217081

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
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ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
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Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
8
2
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