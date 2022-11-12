Семак рассказал о важности предстоящего кубкового матча против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое на предстоящий матч Кубка России против «Спартака».

— И, наконец, пожелание, чтобы вы сделали болельщикам праздник в последнем матче со «Спартаком» в Петербурге на Кубок.

— У нас впереди три игры — одна в Воронеже, вторая — дома против «Црвены Звезды» и заключительная на этом отрезке со «Спартаком». Все три игры важны и нужны. Каждая по-своему.

— Приближается чемпионат мира. Где вы будете его смотреть?

— На работе. По крайней мере, начало его точно. До 27-го — официальные матчи, потом, пока непонятно, с какого числа мы идем в отпуск. Возможно, будет еще одна игра. Посмотрим. Начало точно на работе будем смотреть.

— За кого будете болеть?

— Не знаю. Явного фаворита пока нет. Будем переживать за Деяна Ловрена, поскольку он — единственный представитель от нашей команды на чемпионате мира. Дальше — за ту команду, которая заслужит наши симпатии.