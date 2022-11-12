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12 ноября, 20:00

Семак рассказал о важности предстоящего кубкового матча против «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое на предстоящий матч Кубка России против «Спартака».

— И, наконец, пожелание, чтобы вы сделали болельщикам праздник в последнем матче со «Спартаком» в Петербурге на Кубок.

— У нас впереди три игры — одна в Воронеже, вторая — дома против «Црвены Звезды» и заключительная на этом отрезке со «Спартаком». Все три игры важны и нужны. Каждая по-своему.

— Приближается чемпионат мира. Где вы будете его смотреть?

— На работе. По крайней мере, начало его точно. До 27-го — официальные матчи, потом, пока непонятно, с какого числа мы идем в отпуск. Возможно, будет еще одна игра. Посмотрим. Начало точно на работе будем смотреть.

— За кого будете болеть?

— Не знаю. Явного фаворита пока нет. Будем переживать за Деяна Ловрена, поскольку он — единственный представитель от нашей команды на чемпионате мира. Дальше — за ту команду, которая заслужит наши симпатии.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-11-12-sergey-semak-khorosho-chto-na-takoy-note-smogli-zavershit-etu-chast-chempionata.htm

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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