Александр Алаев разочарован задержкой начала финала Лиги чемпионов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с задержкой начала финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1). Он также рассказал о шоу-программе перед началом финальной игры БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

— Вы видели, что вчера происходило в Париже?

— К сожалению, да. Трудно делать выводы, но понимаем, что что-то пошло не так. Если такая серьезная организация как УЕФА задерживает матч, который смотрит миллиард зрителей, на 36 минут, значит что-то случилось серьезное. Это не может не разочаровывать.

— Перенос сильно сказался?

— Трудно судить. Я уверен, но в Санкт-Петербурге такого быть не могло. Просто уверен. Почему у французских коллег не получилось? Не знаю. Честно говоря, расстроен из-за этого.

— Сегодня крутая шоу-программа. Ваш любимый исполнитель? Кого вы ждете? Что вы будете подпевать?

— Мои любимые исполнители будут на футбольном поле — футболисты, игроки команд. Я, к сожалению, не так слежу за футбольной индустрией. Я гораздо лучше знаю тех, кто будет на поле. Меня это интересует гораздо больше. Понимаю, что других интересуют развлечения, поэтому подготовили такую разностороннюю программу. Но я не особо увлекаюсь музыкой.

— Дорого это обошлось РФС?

— РФС очень внимательно подходит к организации мероприятий. В том числе и финансово, поэтому, дабы сделать праздник, естественно надо потратить деньги, но мы это делаем рационально и в принципе для нас это мероприятие прибыльное.