Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах клуба на межсезонье

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о состоянии защитника команды Георгия Джикии перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«Готов ли Джикия? Тренер определит. Как будем праздновать? Давайте сначала победим, а потом будем думать. Мы ничего не бронировали», — сказал Мележиков.

Также гендиректор «Спартака» рассказал о планах клуба на межсезонье.

«По летним турнирам ничего не решили пока, все так же два варианта. Наверное, склоняемся к Winline» , — сказал он.