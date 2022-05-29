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Сегодня, 15:54

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах клуба на межсезонье

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о состоянии защитника команды Георгия Джикии перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«Готов ли Джикия? Тренер определит. Как будем праздновать? Давайте сначала победим, а потом будем думать. Мы ничего не бронировали», — сказал Мележиков.

Также гендиректор «Спартака» рассказал о планах клуба на межсезонье.

«По летним турнирам ничего не решили пока, все так же два варианта. Наверное, склоняемся к Winline», — сказал он.

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге. «Динамо» завоевало бронзовые медали.

Георгий Джикия
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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