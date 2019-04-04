"Спартак" - ЦСКА: Мостовой и Соломатин о дерби

В эфире "СЭ" экс-полузащитник "Спартак" Александр Мостовой и экс-защитник ЦСКА Андрей Соломатин обсудили матч красно-белых и красно-синих. Принципиальная игра состоится в субботу, 6 апреля.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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