20:40 | Футбол — РПЛ — Спартак - ЦСКА

"Спартак" - ЦСКА: Мостовой и Соломатин о дерби

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В эфире "СЭ" экс-полузащитник "Спартак" Александр Мостовой и экс-защитник ЦСКА Андрей Соломатин обсудили матч красно-белых и красно-синих. Принципиальная игра состоится в субботу, 6 апреля.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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