«Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»
— Главная причина такого провала «Зенита»?
— Ну что значит «провал»? Конечно, все ждут от «Зенита» других результатов. Особенно дома. Поэтому даже ничьи вызывают вопросы. Но давайте не сбрасывать со счетов и «Акрон». Дерзкая команда. В равных составах гости отвечали своими контратаками, не отсиживались сзади. Да, где-то им повезло с первым голом. Но сейчас это уже не важно. В меньшинстве выстояли. Вы же видели, как они буквально бились за каждый мяч!
— Да, заслуживают только уважения. Так что не так с «Зенитом»?
— Да я говорил еще даже не в прошлом году, а в позапрошлом, о том, что нужно обновлять состав. Почему? Игру «Зенита» определяли два человека — Вендел и Клаудиньо. Системообразующие футболисты. И уже в том сезоне было заметно, что когда бразильцы в порядке, когда они выкладываются, то это одна команда. А когда отбывают номер, мы получаем совсем другой «Зенит».
— То есть дело исключительно в них?
— Не только. Но в целом питерцам не хватает скорости. Их игра напоминает гандбол. Туда-сюда мяч бросают перед штрафной... Без скорости «Зенит» становится в принципе обыкновенной командой. Соперники уже к этому привыкают.
— А вы считаете, что и Вендел и Клаудиньо себя полностью не исчерпали?
— Ну... Просто видно, что глаза у них не горят.
— К кому еще есть претензии?
— У остальных я таких проблем с мотивацией не наблюдаю. Но в команде-победителе всегда должны быть лидеры, определяющие рисунок игры. Вендел и Клаудиньо уже не те. Кроме того, на мой взгляд, в последнее время сильно сдал Кассьерра. Да и Родригао явно провел неудачный матч.
— А есть ли замена Кассьерре?
— Видимо, «Зенит» приобретал на эту роль Соболева. Но и россиянин, и колумбиец не впечатляют.
— Соболев имел три момента и почему-то не исполнил...
— Вот именно — «почему-то». Считаю, в таких играх, в концовках, в штрафной площади Сергеев был просто незаменим! Он был рожден для того, чтобы забивать решающие мячи во вратарской. Откликался на прострелы, решал эпизоды! Я, честно говоря, так и не понял, зачем его поменяли на Соболева. Александр не вписывается в быструю игру и не выигрывает борьбу после подач с флангов.
— Тогда вопрос про форварда, который забил победный гол. Дзюба опять всем все доказал?
— До сих пор считаю Дзюбу одним из лучших наших нападающих. Из тех, кто сегодня играет.
— Вот как?
— Да. Во-первых, он выигрывает всю борьбу вверху. Даже когда стоит! Цепляется практически за каждый мяч. К нему ни один защитник не может подобраться. О чем это говорит?
— О чем?
— Во-первых, Дзюба в порядке. А во-вторых, в РПЛ просто нет центральных защитников (и наших, и иностранцев), которые могут закрыть 36-летнего Дзюбу. И это проблема! Понимаете? Человек мало двигается. Но нет защитника, который способен его переиграть. Ни в одной команде РПЛ. Для меня это нонсенс.
— Это говорит об уровне РПЛ?
— Конечно! Мне говорят, что Дивеев и Осипенко — лучшая пара наших защитников. Так у меня волосы дыбом встают после услышанного!
— Мы сейчас наблюдаем закат «Зенита»?
— Мы-то с вами не самые умные (смеется). Если мы со стороны это видим, то, наверное, внутри клуба все всё понимают, больше знают. Думаю, зимой клубу надо принимать определенные решения.
— Какие?
— Необходимо избавиться от балласта. Многие трансферы — в никуда! Люди, получающие деньги, премиальные, протирают штаны на лавке. «Зениту» нужны качественные новички.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3