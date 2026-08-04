ESPN: «Крузейро» не смог договориться с «Зенитом» о трансфере Луиса Энрике

«Зенит» и «Крузейро» не смогли прийти к соглашению по трансферу нападающего сине-бело-голубых Луиса Энрике, сообщает ESPN.

По информации источника, питерцы настаивали на денежной компенсации и включении в сделку одного из игроков бразильского клуба. Среди тех, кто интересен «Зениту», — защитник Джонатан Жезус и полузащитник Кени Арройо. Такой вариант не устроил «Крузейро», бразильцы заинтересованы исключительно в финансовой компенсации. Отмечается, что «Зенит» уже дал разрешение агентам Энрике на переговоры, однако требование включить в сделку футболистов остановило процесс.

Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего игрока сборной Бразилии в 24 миллиона евро.