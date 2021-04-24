Арбитр не назначил два пенальти в пользу «Зенита». Правильно ли он поступил?

В ходе игры 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор» (6:0) сине-бело-голубые дважды просили наказать соперников пенальти. Разбираем судейство Виталия Мешкова.

27-я минута. Падение Дугласа Сантоса

Виталий Мешков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения Дугласа Сантоса. Судья верно оценил единоборство Соломона Кверквелии с соперником и определил, что волгоградец не фолил.

Часть экспертов «СЭ» считает, что Мешкову было достаточно продолжить игру. Другая часть выступила за то, что зенитовцу следовало вынести предупреждение за неспортивное поведение — за симуляцию.

24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор» — 6:0.

24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор» — 6:0.

24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор» — 6:0.

28-я минута. Падение Дриусси

Уже вскоре Мешков еще раз правильно не назначил пенальти в пользу «Зенита», не квалифицировав действия вратаря «Ротора» Йосипа Чондрича как нарушение правил. В том эпизоде произошло единоборство голкипера волгоградцев с Себастьяном Дриусси, Чондрич сыграл в мяч, затем произошел контакт ноги зенитовца с бедром соперника.

Оба раза судья принимал решения самостоятельно — без помощи видеоассистентов Николая Волошина и Максима Гаврилина.

24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор» — 6:0.

24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор» — 6:0.

75-я минута. Празднование гола Дзюбы

Во втором тайме арбитр правильно не вынес предупреждение Артему Дзюбе, когда тот, празднуя гол, задрал майку и поздравил своего сына. Зенитовец не нарушил правила. Желтую карточку следовало бы показать, если бы он снял майку или натянул ее на голову.