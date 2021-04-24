Арбитр не назначил два пенальти в пользу «Зенита». Правильно ли он поступил?
27-я минута. Падение Дугласа Сантоса
Виталий Мешков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения Дугласа Сантоса. Судья верно оценил единоборство Соломона Кверквелии с соперником и определил, что волгоградец не фолил.
Часть экспертов «СЭ» считает, что Мешкову было достаточно продолжить игру. Другая часть выступила за то, что зенитовцу следовало вынести предупреждение за неспортивное поведение — за симуляцию.
28-я минута. Падение Дриусси
Уже вскоре Мешков еще раз правильно не назначил пенальти в пользу «Зенита», не квалифицировав действия вратаря «Ротора» Йосипа Чондрича как нарушение правил. В том эпизоде произошло единоборство голкипера волгоградцев с Себастьяном Дриусси, Чондрич сыграл в мяч, затем произошел контакт ноги зенитовца с бедром соперника.
Оба раза судья принимал решения самостоятельно — без помощи видеоассистентов Николая Волошина и Максима Гаврилина.
75-я минута. Празднование гола Дзюбы
Во втором тайме арбитр правильно не вынес предупреждение Артему Дзюбе, когда тот, празднуя гол, задрал майку и поздравил своего сына. Зенитовец не нарушил правила. Желтую карточку следовало бы показать, если бы он снял майку или натянул ее на голову.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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