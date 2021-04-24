Дзюба поздравил сына футболкой с Симбой. Артем постоянно сравнивает себя со львом

Старый Муфаса.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил один из голов в разгромном мачте с «Ротором» (6:0) и поздравил сына с днем рождения. Никите Артемовичу сегодня исполнилось восемь лет.

Капитан питерцев показал на камеру футболку, которую скрывал под игровой формой, с надписью «С днем рождения, сынок!» и изображением Симбы — персонажа из мультфильма «Король Лев».

Для Дзюбы это особенная история: Артем постоянно сравнивает себя со львом и зачастую с персонажем Муфасы — отцом Симбы. Два года назад он подписывал фото, где состарил себя с помощью приложения, подписавшись: «Старый Муфаса».

А в прошлом году после победы в Суперкубке нашел персонажа в мультфильме и для партнера по «Зениту» Азмуна. «Главное, у Сердара потрясающая прическа. Мы с ним как Муфаса и Шрам. Он все ждет, чтобы со скалы меня свинтить», — сказал тогда Артем.

После победы над «Спартаком» 3:1 в декабре прошлого года Дзюба выложил перформанс фанатов «Зенита» со львом, побившим спартанцев, в свой Instagram, явно отождествляя себя с ним.

В феврале на зимних сборах в Дубае кормил в местном зоопарке мясом лигра — помесь тигра и льва.

«Лев вернулся в прайд» — так Артем описывал свое возвращение к тренировкам с командой в 2019 году, перед прошлым сезоном.

Сегодня Дзюба опять напомнил, что считает себя львом. Для него это уже 14-й гол в нынешнем сезоне чемпионата России. 32-летний форвард находится на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги, уступая одноклубнику Азмуну, у которого 16 мячей.