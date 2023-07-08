У «Зенита» перебор вратарей. Место Кержакова под угрозой?

Кто будет первым номером чемпиона в ближайшее время?

Несгибаемый

За пятилетнюю эру Сергея Семака в воротах «Зенита» побывали семь человек — от Юрия Лодыгина до бразильца Ивана. И значительную часть этого отрезка позиция голкипера не внушала уверенности. Например, в сезоне-2019/20 после серии ошибок в запасные был разжалован Андрей Лунев, а спустя два года травма и не самая надежная игра лишили статуса первого номера Станислава Крицюка. В обоих случаях знамя основного голкипера перехватывал Михаил Кержаков.

Брат лучшего бомбардира в истории «Зенита» ни разу не считался безоговорочно основным вратарем команды на протяжении целого сезона. В первые два года при Семаке сине-бело-голубые входили в чемпионат с Луневым. Сезон-2020/21 формально начал Кержаков, но тем летом Андрей был травмирован и к декабрю выбил Михаила из основы. В следующем году ветеран «Зенита» уступил место в воротах экстренно купленному у португальцев Крицюку. А прошлым летом многие считали, что начинается эпоха Одоевского — юный и талантливый кипер отыграл на ноль в матче за Суперкубок со «Спартаком», но после 4-го тура пропал.

Парадоксально, но в 36 лет Кержаков впервые начинает сезон в ранге твердого первого номера «Зенита» — на этот раз клуб не ищет новых голкиперов, а действующие конкуренты Михаила пока выглядят слабее, пусть и не сильно.

Михаил Кержаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лидер раздевалки

Впрочем, Семак традиционно не говорит ничего конкретного. На вопрос о первом номере команды главный тренер «Зенита» отвечает обтекаемо: «Конечно, мы определимся до начала официальных матчей, кто начнет основным. Время еще есть, хотя его немного. Будем принимать во внимание то, как вратари смотрятся на тренировочных занятиях. Впереди еще один матч, и мы уже будем решать, кто останется, а кто, возможно, уйдет в аренду».

Безусловно, по ходу сезона многое может поменяться, но сейчас перевод Кержакова в запас будет выглядеть не только странно, но и сенсационно. Михаил ровно провел прошлый сезон и в сентябре даже впервые в карьере получил вызов в сборную России. В минувшем чемпионате голкипер «Зенита» стал лучшим по числу сухих матчей — 12 из 24 игр он провел на ноль. Кержаков прекрасно руководит обороной и значительно влияет на команду не только на поле, но и за его пределами — Андрей Мостовой отмечал, что именно вратарь после ухода Артема Дзюбы стал лидером раздевалки.

Сильная конкуренция

Кержаков подчеркивает свою преданность родному клубу — каждый год он продлевает контракт с «Зенитом» на один сезон. И всякий раз кажется, что вот-вот Михаил уступит место в основе молодежи. Пока он остается непотопляемым и не дает повода отправить себя на покой, но когда-нибудь это произойдет. И «Зенит» должен быть к этому готовым.

Сейчас у сине-бело-голубых целая коллекция киперов, которые могли бы защищать ворота других клубов премьер-лиги. Все — воспитанники петербургского футбола: помимо Кержакова, это 20-летний Даниил Одоевский, 28-летний Александр Васютин и новичок, 24-летний Никита Гойло. Каковы шансы стать основным у каждого из них?

Загадка Одоевского

Одоевский, несмотря на молодость, год назад выглядел готовым к новому шагу. Даниил блистал на юношеском уровне, дебютировал за «Зенит» еще в мае 2021 года, а в феврале 2022-го Семак доверил ему место в выездной встрече плей-офф Лиги Европы с «Бетисом» (0:0). Потом, правда, травма почти целиком лишила Одоевского весны, но летом он выздоровел и прилично начал сезон: за четыре с половиной матча голкипер пропустил только один мяч.

Однако в 4-м туре РПЛ произошел переломный момент: в матче с «Ахматом» Даниил получил красную карточку, после чего оказался вне игры до конца сезона: новая травма, долгий набор формы и надежность Кержакова превратили его в запасного. В товарищеских матчах Одоевский выглядел хуже самого себя, и пока остается загадкой, что произошло в минувшем сезоне и в каком состоянии голкипер сейчас. Интерес других клубов РПЛ к нему есть, и пока все выглядит так, что Даниил уйдет в аренду.

Васютин — крепкая подмена

Чаще всего у топ-клубов в резерве находится опытный голкипер без звездного статуса и заоблачных амбиций, готовый при необходимости подменить основного. Васютин — как раз такой: он много лет отыграл в Финляндии, Швеции и Норвегии, однажды даже забил гол за «Лахти», однако в «Зените» шанса никогда не получал. В прошлом сезоне Александр играл на финише чемпионата, когда судьба золота уже была решена, а также принимал участие в кубковом поражении с «Динамо».

Вряд ли Васютин куда-то уйдет — ему комфортно в нынешнем статусе. Конечно, он наверняка хотел бы играть больше, но, возможно, в Кубке ему предоставят практику.

Никита Гойло. Фото Global Look Press

Гойло — будущий первый номер?

Наконец, новобранец «Зенита». Дорогу во взрослый футбол Гойло открыл Кержаков — только не младший, а старший. Александр Анатольевич рассказывал «СЭ» год назад: «На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и моего брата, и Одоевского. Причем Михаилу я об этом говорил. Речь о Гойло, с которым мне довелось поработать в «Нижнем Новгороде».

У Никиты действительно хорошие данные и уже есть неплохой опыт в РПЛ: в прошлом чемпионате он защищал ворота «Пари НН» почти в половине матчей. Не просто так в мае «Зенит» решил вернуть своего воспитанника: Гойло должен был остаться в Нижнем Новгороде, но сине-бело-голубые воспользовались правом преимущественного выкупа. Конечно, у этого хода есть определенная цель: вероятно, тренерский штаб видит у Никиты потенциал для того, чтобы в ближайшем будущем стать первым номером. Иначе зачем клубу приобретать четвертого голкипера? Впрочем, его аренда тоже не исключена: Гойло необходима практика.

Но пока позиция Кержакова не выглядит шаткой. Скорее всего, до зимы он не уступит место, если не произойдет форс-мажора. А дальше — покажет время и сборы.