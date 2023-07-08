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Сегодня, 20:30

«Спартак» в ожидании трансферов. И снова без победы над «Акроном»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Даниил Зорин (справа) в матче против «Акрона».
Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес в игре с «Акроном».
Фото ФК «Акрон»
1/2
Команда Абаскаля провела два 70-минутных матча с «Акроном». И ни разу не выиграла.
Товарищеские матчи. Клубы.
08 июл, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
Акрон

«Где трансферы?» — один самых популярных комментариев под каждым постом в спартаковских соцсетях. Болельщикам невтерпеж увидеть новичков, и ждать, судя по всему, осталось недолго. Уже в начале следующей недели медосмотр для «Спартака» должны пройти Бонгонда из «Кадиса» и Медина из ЦСКА. Кстати, армейские фанаты уже проводили парагвайца после матча Братского кубка с «Динамо», когда вся команда подошла к трибуне с серебряными медалями и Кубком России. Медину назвали «иудой» и нецензурно попросили на выход.

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Ну а «Спартак» пока играет без болельщиков. Матч с «Торпедо» среди недели прошел в абсолютно закрытом режиме, даже без трансляции. Затяжной спарринг с «Акроном» показали в прямом эфире. А заключительный товарняк с «Нефтчи» пройдет в Тушине, и этот матч смогут посетить все желающие.

с «Акроном» красно-белые играли на своей базе в необычном формате — четыре тайма по 35 минут. И чтобы букмекер смог добавить эту встречу в свою линию, ее формально разбили на две. Абаскаль разделил команду на два состава, чтобы каждый футболист получил по 70 минут игрового времени. С двумя исключениями: вратари — Макименко, Селихов и Свинов — разделили между собой эти 140 минут примерно поровну, а среди полевых по тайму провели Шильцов и Умяров. Выход Умярова — событие: опорник из-за травмы не играл аж с октября прошлого года. Сразу вспомнились кадры из спартаковского промо календаря в стиле аниме, где Наиль в преддверии матча с «Динамо» ломает бумеранг.

Если вернуться к трансферам, то тут главный вопрос - в необходимости приобретать игроков а группу атаки (Медину уж точно берут не как левого латераля). В центре и впереди у «Спартака» нет кадровых проблем. В отличие от обороны, где красно-белые потеряли Тавареша и отпустили Рыбуса. Понять, вместо кого будут играть Бонгонда и Медина, сейчас можно только при большом желании. И никакой подсказки в этих матчах с «Акроном» не было. Сочетания, которые выставил Абаскаль, точно нельзя определить как основной и второй составы.

За интершум в этот вечер в Тарасовке отвечал тренер «Акрона» Калешин. «Давай-давай! Дави-дави!» — постоянно звучало, когда «Спартак» владел мячом на своей половине поля. Гости поначалу высоко и очень активно прессинговали, красно-белые без особых проблем из-под этого прессинга выходили. И забили первыми: фланговая подача Денисова и мастерский удар головой Мелешина. «Акрон» ответил моментально, и гол вышел как под копирку — такой же навес справа и точный удар головой. Правда, здесь Понсе воспользовался неудачным выходом из ворот Максименко, который налетел на своего же защитника. Первый матч «Спартак» провел с преимуществом, много владел мячом, но не выиграл.

Виктор Мозес в игре с «Акроном».
Фото ФК «Акрон»

Вторая игра началась с быстрого гола «Акрона», да и вообще гости смотрелись предпочтительнее. У «Спартака», который вышел с молодым центром поля (Зорин — 19 лет, Лайкин — 20 лет, Шильцов — 21 год), игра не клеилась совсем, и группа атаки часто была отрезана от происходящего. Во втором тайме «Акрон» забил второй мяч после неудачной срезки Классена, у «Спартака» запомнился разве что только опасный удар Соболева головой. В целом показалось, что «Акрон» на данном этапе лучше готов физически. И это вполне объяснимо: первая лига начинает на неделю раньше, чем РПЛ.

Эти товарняки пытались притянуть к апрельскому вылету «Спартака» от «Акрона» в Кубке России. Поражение было громкое, но спустя три месяца в Тарасовке об этом, конечно, никто не вспоминал. Но факт остается фактом: «Акрон» команда Абаскаля так и не обыграла.

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В заключение традиционное межсезонное напоминание: никаких далекоидущих выводов по товарищеским матчам делать не стоит. Будь то феерия на турнире где-нибудь в Абу-Даби или вот такое сомнительное зрелище на базе. Спартаковские болельщики уже давно привыкли, что яркие контрольные матчи не предвещают ничего хорошего в сезоне.

Товарищеские матчи. Клубы.
08 июл, 17:00. Тарасовка (Московская область)
Спартак
1:1
Акрон
Футбол
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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