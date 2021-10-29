«Зенит» — «Динамо»: все голы матча
В Санкт-Петербурге прошел матч 13-го тура Тинькофф РПЛ, в котором «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1.
Представляем вам видео всех голов встречи.
1:0 — Клаудиньо, 8-я минута
1:1 — Даниил Фомин, 56-я минута (пенальти)
2:1 — Вендел, 66-я минута
3:1 — Артем Дзюба, 69-я минута
4:1 — Ярослав Ракицкий, 85-я минута
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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