Похоже, у Азмуна есть ребенок в Казани. Если мать выиграет суд, то получит рекордные алименты в России

Заседание — в день игры с «Челси» в Лиге чемпионов.

Еще одна возможная причина, почему Сердар Азмун хочет поскорее уехать из «Зенита» в Европу, — шанс отстраниться от скандала, связанного с алиментами на ребенка, которого иранец не хочет признавать. Девушка по имени Алия из Казани в мае этого года родила дочь, как она утверждает, от футболиста «Зенита» и подала на игрока в суд, чтобы взыскать алименты.

Иранец пока не признал отцовство, хоть и присылал матери по 12 тысяч рублей в месяц — это близко к прожиточному минимуму на ребенка в России. Алия обратилась к услугам адвокатов и хочет, чтобы Азмун признал ребенка, а также платил более внушительные алименты — 25% от зарплаты футболиста. В «Зените» он получает около 3 миллионов евро в год, поэтому девушка сможет претендовать на 750 тысяч евро.

Личность девушки держится в тайне. Известно лишь, что она живет в Казани и родила дочку в мае

Полные данные девушки, которая судится с Азмуном, пока неизвестны — называется только ее имя. Из-за возможного внимания и хейта она предпочла скрыть личную информацию.

Публично обсуждать тему суда с Азмуном готов лишь ее адвокат — Андрей Дмитриев, который представляет компанию «Семейный юрист».

— Поднялся большой общественный резонанс в группах, сайтах, телеграм-каналах. Сотни комментариев, — объяснил Дмитриев «СЭ». — Кто-то считает, что Алия хочет поднять хайп и преследует корыстные цели. Она не хочет раскрывать себя, это привлечет внимание людей. У нее маленькая дочь на руках, которой пять месяцев, — ей не до этого сейчас. Она раскроет свою личность, может быть, уже после суда. Она проживает в Казани. С 2019 года у них с Азмуном были отношения на протяжении длительного времени. Есть переписки, подтверждающие это.

То, что Азмун мог быть в отношениях, «СЭ» рассказал один из источников, знакомых с игроком: «У него была девушка. Он из-за этого переживал. Наверное, от любви страдал. Даже дома не ночевал иногда».

Вероятно, с девушкой Сердар познакомился незадолго до своего перехода в «Зенит» — в феврале 2019-го. А их отношения продолжались до зимы 2020-го — весны 2021 года. Общалась пара в основном через Instagram и WhatsApp.

Почему Азмун мог скрыть отношения?

В Казани до перехода в «Зенит» в 2017 году у Азмуна тоже были отношения, которые он тоже скрывал. Сердар на протяжении карьеры никогда не появлялся на публике с девушками, не выкладывал фото в социальных сетях в компании женщин не из семьи. Это связано с особенностями Ирана, где внебрачные половые отношения считаются вне закона. Даже чтобы пойти на платонические отношения, жителям Ирана, если они не состоят в браке, нужна большая смелость. Это противоречит законам шариата. Азмун — самый популярный спортсмен Ирана, поэтому должен сохранять публичный образ человека, который чтит эти правила.

Поэтому история с ребенком в Казани для Сердара — настоящий удар по имиджу. Например, в Иране некоторые медиа всерьез обсуждали, что Дзюба и Азмун имитировали гомосексуальный половой акт во время празднования чемпионства. В стране за проявления нетрадиционной сексуальной ориентации предусмотрена смертная казнь. Хорошо, что та шутка не обернулась неприятностями на родине. Но если вскроется, что у Сердара действительно есть ребенок от девушки вне брака, это станет большой проблемой и ударом.

Именно поэтому Азмун никак не комментирует эту историю, чтобы не ассоциироваться с ней. Только его представитель Мехди Хагетали назвал подобные разговоры сплетнями. «СЭ» обратился к Фарзаду Хатале — агенту игрока, который ведет его дела в течение всего периода карьеры в России. Он отказался от общения, проигнорировав наш запрос.

Юрист Дмитриев ответил стороне игрока: «Был комментарий некоего агента, который сказал, что это все сплетни. Отвечу ему так: сплетни — это когда просто разговор какой-то, никем не подтвержденный, а когда уже идет дело в суде, исковое заявление принято и есть дата заседания, то какие это сплетни? Этого быть не может», — сказал адвокат в беседе с «СЭ».

Чего хочет мать ребенка: признание отцовства и адекватные алименты, она готова пойти на мировую

Заседание об установлении отцовства пройдет в Приморском районном суде Санкт-Петербурга 8 декабря. В этот день «Зенит» дома сыграет с «Челси», поэтому вряд ли футболист явится на заседание.

На сайте суда в материалах дела нет данных ни об истце, ни об ответчике, а есть лишь даты регистрации и рассмотрения иска. По словам юриста Дмитриева, девушка, возможно, раскроет свою личность, когда пройдет первое заседание. Он отмечает, что Алия не хочет доводить дело до суда и хотела бы решить все с Азмуном мирно.

— Мы в любой момент хотели бы прийти к мировому соглашению. Эта наша цель. Мы не рвемся в суд — это крайний случай. Надеемся, что все будет хорошо. Установление отцовства должно быть — это наше первое требование. Второе — чтобы он адекватно помогал ребенку. Сумма алиментов — это обсуждаемый момент.

— Азмун переводил Алии по 12 тысяч рублей — почему? И есть ли у вас подтверждение?

— Деньги переводились не лично от него, а от его окружения. Это факт, у нас есть доказательства, в суде мы их предъявим. Зачем ты переводишь деньги, если это какие-то сплетни? Никто просто так этого делать не будет. Дочь у Алии родилась в мае 2021 года, Азмун предлагал имя для ребенка, по ее словам, но она по-другому назвала.

— Ваши доказательства во многом строятся на переписках?

— Да, я подтверждаю, что одно из наших доказательств — переписка. Она достаточно обширная, много сообщений. Они общались не через SMS, а в мессенджерах. Мы предъявим в суде эти переписки.

— Если Азмун не явится на заседание 8 декабря, то какие будут последствия?

— Он, скорее всего, и не приедет из-за матча с «Челси». В таком случае мы будем общаться с его адвокатами, ничего страшного. Его отсутствие никак не повлияет на процесс — достаточно, чтобы был его представитель. Но я надеюсь, что мы сможем договориться, время еще есть — полтора месяца. Может быть, все уладится. Если ни он, ни его адвокаты не явятся в суд, тогда судья может рассмотреть наши доказательства. Может быть назначена экспертиза.

— Если будет суд, Алия хочет получить 25% от его дохода, верно?

— Это положено ей по закону.

— То есть это около 62 тысяч евро в месяц, учитывая годовой оклад игрока в 3 миллиона евро?

— Документов о том, сколько он получает, я не видел. Но по разговорам — да, все так. Это, возможно, будут самые большие алименты в России.

— Если Азмун уедет из России в случае перехода в европейский клуб, как это усложнит ситуацию?