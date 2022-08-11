«Зенит» уже пять лет унижает московские команды дома. Остановит ли его ЦСКА?
Столичный раздражитель
Когда «Зенит» играет против любой столичной команды, с «виража» всегда доносятся оскорбительные кричалки, направленные конкретно на Москву. Болельщики «Спартака», ЦСКА и других клубов тоже не любят сине-бело-голубых, а подобные вещи называют питерскими комплексами. Короче говоря, взаимная неприязнь очевидна, а ее история выходит далеко за рамки футбола — всем известно, что Санкт-Петербург два века был главным городом России, а в 1918 году Москва вернула себе этот статус. У крупнейших мегаполисов страны особые отношения во всех сферах.
Логично, что московские клубы — полноценный раздражитель для «Зенита». Во-первых, это подтверждает историческая статистика: его крупнейшее поражение в чемпионатах России — от «Динамо» (1:7 в 2003 году), одна из двух крупнейших побед в ЧР — над «Торпедо» (8:1 в 2014 году). Во-вторых, современный, почти непобедимый «Зенит» редко уступает клубам из Москвы, хотя этот город значительно превосходит остальные по числу представителей в РПЛ.
С осени 2017 года невская команда дома уступала клубам из Краснодара, Казани (дважды), Вильярреала, Лейпцига, Брюгге, Дортмунда, Тулы, Сочи, Турина и Севильи. Но не из Москвы.
Единственное поражение на «Газпром Арене» — при Манчини
Мало кто вспомнит последний домашний матч, в котором «Зенит» проиграл команде из Москвы. И это совсем не удивительно, так как игра состоялась 29 октября 2017 года, когда сине-бело-голубыми еще руководил Роберто Манчини. За «Зенит» играли Александр Кокорин, Бранислав Иванович и Доменико Кришито, а соперником был «Локомотив» Юрия Семина.
Сине-бело-голубые тогда были разгромлены — 0:3. Результат «Локомотиву» обеспечил Джефферсон Фарфан, исполнявший фирменные рывки за спину защитникам. Перуанец оформил дубль и отдал голевую передачу на Алексея Миранчука.
Для «Зенита» это было лишь второе поражение в чемпионате, но оно оказалось ключевым — «Локомотив» оторвался на три очка, а в итоге выиграл золото. Интересно, что предыдущая победа красно-зеленых в Санкт-Петербурге случилась аж в 2004 году — даже сам Семин с трудом вспомнил об этом на пресс-конференции.
Победа «Локомотива» на «Газпром Арене» остается единственной для московских клубов.
Одиннадцать побед подряд
При Сергее Семаке статистика домашних встреч со столичными командами вообще безупречна. За четыре с небольшим сезона «Зенит» в Санкт-Петербурге провел 19 матчей с московскими соперниками во всех турнирах — 17 игр в РПЛ, один кубковый полуфинал со «Спартаком» в 2020-м, а также недавний матч с ним же за Суперкубок России. В этих играх были зафиксированы всего три ничьи и ни одного поражения.
Серия побед в Питере над столичными противниками внушительная — 11 побед подряд. Последний раз кто-то из московских гостей отбирал очки у «Зенита» еще до объявления пандемии коронавируса — в феврале 2020 года «Локомотив» увез из Петербурга нулевую ничью. С тех пор — два с половиной года сплошных побед «Зенита». Причем «Спартак» и «Локомотив» за это время по два раза проигрывали крупно, «Динамо» — однажды. ЦСКА — единственный московский топ-клуб, избежавший разгрома на «Газпром Арене».
У красно-синих, правда, есть другое сомнительное достижение — только они из всех столичных команд крупно уступали «Зениту» Семака на своем поле. Произошло это в июне 2020 года, ЦСКА проиграл 0:4.
У армейцев есть шансы
Даже если брать результаты абсолютно всех матчей с московскими клубами на всех стадионах и во всех турнирах, то получится удивительная статистика — 17 игр «Зенита» без поражений. Можно и дальше расширять статистику, и она будет только подчеркивать доминирование сине-бело-голубых.
Но серии всегда заканчиваются, и у ЦСКА сейчас едва ли не наилучшие шансы из всех столичных гостей, приезжавших в Санкт-Петербург к «Зениту» Семака. Армейцы блестяще начали сезон и заслуженно лидируют в премьер-лиге вместе со «Спартаком». Разумеется, их рано называть претендентами на чемпионство, но субботний матч может существенно повысить их шансы. ЦСКА и раньше прилично выглядел на «Газпром Арене», а сейчас команду возглавляет Владимир Федотов — единственный тренер, обыгравший «Зенит» в прошлом чемпионате на выезде. Напомню, его «Сочи» победил сине-бело-голубых в октябре 2:1, а в апреле еще и не уступил дома — 0:0.
Пусть это прозвучит пафосно, но в ближайшем матче ЦСКА будет представлять всю Москву. В последнее время на сторону «Зенита» встала еще и психология — футболисты московских команд знают, что в Санкт-Петербурге нельзя ждать ничего хорошего, поэтому выходят на игру обреченными. Но ЦСКА может не только оторваться от «Зенита» на пять очков и прервать черную серию, но и развеять миф о несокрушимости невской команды, и следующим столичным гостям будет намного легче.
С другой стороны, если чемпион снова наберет три очка в матче с таким крепким ЦСКА, то многие посчитают золотую интригу мертвой уже сейчас. А если «Зенит» умудрится выиграть крупно? В любом случае на кону в этой встрече слишком много. Уж точно больше, чем три очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0