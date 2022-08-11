«Зенит» уже пять лет унижает московские команды дома. Остановит ли его ЦСКА?

Разбираем феномен сине-бело-голубых.

Столичный раздражитель

Когда «Зенит» играет против любой столичной команды, с «виража» всегда доносятся оскорбительные кричалки, направленные конкретно на Москву. Болельщики «Спартака», ЦСКА и других клубов тоже не любят сине-бело-голубых, а подобные вещи называют питерскими комплексами. Короче говоря, взаимная неприязнь очевидна, а ее история выходит далеко за рамки футбола — всем известно, что Санкт-Петербург два века был главным городом России, а в 1918 году Москва вернула себе этот статус. У крупнейших мегаполисов страны особые отношения во всех сферах.

Логично, что московские клубы — полноценный раздражитель для «Зенита». Во-первых, это подтверждает историческая статистика: его крупнейшее поражение в чемпионатах России — от «Динамо» (1:7 в 2003 году), одна из двух крупнейших побед в ЧР — над «Торпедо» (8:1 в 2014 году). Во-вторых, современный, почти непобедимый «Зенит» редко уступает клубам из Москвы, хотя этот город значительно превосходит остальные по числу представителей в РПЛ.

С осени 2017 года невская команда дома уступала клубам из Краснодара, Казани (дважды), Вильярреала, Лейпцига, Брюгге, Дортмунда, Тулы, Сочи, Турина и Севильи. Но не из Москвы.

Единственное поражение на «Газпром Арене» — при Манчини

Мало кто вспомнит последний домашний матч, в котором «Зенит» проиграл команде из Москвы. И это совсем не удивительно, так как игра состоялась 29 октября 2017 года, когда сине-бело-голубыми еще руководил Роберто Манчини. За «Зенит» играли Александр Кокорин, Бранислав Иванович и Доменико Кришито, а соперником был «Локомотив» Юрия Семина.

Сине-бело-голубые тогда были разгромлены — 0:3. Результат «Локомотиву» обеспечил Джефферсон Фарфан, исполнявший фирменные рывки за спину защитникам. Перуанец оформил дубль и отдал голевую передачу на Алексея Миранчука.

Для «Зенита» это было лишь второе поражение в чемпионате, но оно оказалось ключевым — «Локомотив» оторвался на три очка, а в итоге выиграл золото. Интересно, что предыдущая победа красно-зеленых в Санкт-Петербурге случилась аж в 2004 году — даже сам Семин с трудом вспомнил об этом на пресс-конференции.

Победа «Локомотива» на «Газпром Арене» остается единственной для московских клубов.

Одиннадцать побед подряд

При Сергее Семаке статистика домашних встреч со столичными командами вообще безупречна. За четыре с небольшим сезона «Зенит» в Санкт-Петербурге провел 19 матчей с московскими соперниками во всех турнирах — 17 игр в РПЛ, один кубковый полуфинал со «Спартаком» в 2020-м, а также недавний матч с ним же за Суперкубок России. В этих играх были зафиксированы всего три ничьи и ни одного поражения.

Все домашние матчи «Зенита» против московских клубов в РПЛ при Семаке.

Серия побед в Питере над столичными противниками внушительная — 11 побед подряд. Последний раз кто-то из московских гостей отбирал очки у «Зенита» еще до объявления пандемии коронавируса — в феврале 2020 года «Локомотив» увез из Петербурга нулевую ничью. С тех пор — два с половиной года сплошных побед «Зенита». Причем «Спартак» и «Локомотив» за это время по два раза проигрывали крупно, «Динамо» — однажды. ЦСКА — единственный московский топ-клуб, избежавший разгрома на «Газпром Арене».

У красно-синих, правда, есть другое сомнительное достижение — только они из всех столичных команд крупно уступали «Зениту» Семака на своем поле. Произошло это в июне 2020 года, ЦСКА проиграл 0:4.

У армейцев есть шансы

Даже если брать результаты абсолютно всех матчей с московскими клубами на всех стадионах и во всех турнирах, то получится удивительная статистика — 17 игр «Зенита» без поражений. Можно и дальше расширять статистику, и она будет только подчеркивать доминирование сине-бело-голубых.

Но серии всегда заканчиваются, и у ЦСКА сейчас едва ли не наилучшие шансы из всех столичных гостей, приезжавших в Санкт-Петербург к «Зениту» Семака. Армейцы блестяще начали сезон и заслуженно лидируют в премьер-лиге вместе со «Спартаком». Разумеется, их рано называть претендентами на чемпионство, но субботний матч может существенно повысить их шансы. ЦСКА и раньше прилично выглядел на «Газпром Арене», а сейчас команду возглавляет Владимир Федотов — единственный тренер, обыгравший «Зенит» в прошлом чемпионате на выезде. Напомню, его «Сочи» победил сине-бело-голубых в октябре 2:1, а в апреле еще и не уступил дома — 0:0.

Футболисты ЦСКА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пусть это прозвучит пафосно, но в ближайшем матче ЦСКА будет представлять всю Москву. В последнее время на сторону «Зенита» встала еще и психология — футболисты московских команд знают, что в Санкт-Петербурге нельзя ждать ничего хорошего, поэтому выходят на игру обреченными. Но ЦСКА может не только оторваться от «Зенита» на пять очков и прервать черную серию, но и развеять миф о несокрушимости невской команды, и следующим столичным гостям будет намного легче.

С другой стороны, если чемпион снова наберет три очка в матче с таким крепким ЦСКА, то многие посчитают золотую интригу мертвой уже сейчас. А если «Зенит» умудрится выиграть крупно? В любом случае на кону в этой встрече слишком много. Уж точно больше, чем три очка.