Лучший момент, чтобы обыграть «Зенит». Поможет ли ЦСКА травма Клаудиньо?

Армейцы не побеждают в Питере с 2011 года.

Один из лидеров «Зенита» пропустит до месяца из-за повреждения двуглавой мышцы бедра и не примет участия в одном из самых принципиальных противостояний РПЛ. Найдет ли Сергей Семак игрока, который заменит Клаудиньо с минимальной потерей в качестве? Ответ на этот вопрос может стоить одной из команд трех очков.

Клаудиньо — волшебник, но и без него матч между «Зенитом» и ЦСКА получится огненным. Поставить на него вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Зенит» — ЦСКА

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции намечен на 16.00 мск. Обслужит встречу арбитр из Сочи Павел Кукуян.

«Зенит» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч РПЛ 13 августа 2022 года

«Зенит» дает соперникам шанс на старте сезона или просто играет с ними в салочки, чтобы и самому было интереснее, и панихиду интриги отложить на подольше. После четвертого тура команда Сергея Семака передала лидерство ЦСКА и «Спартаку», но может его сразу же вернуть — красно-белым играть с неуступчивым «Сочи».

Действующему чемпиону предстоит, наверное, самая тяжелая проверка в первой половине сезона, потому что ЦСКА пока поражает стабильностью — у команды не было явных провалов. Разве что в игре с «Нижним Новгородом», но там противник очень сильно надавил в конце встречи.

Удивительно, что армейцы играют почти без спадов, потому что ее потрясли чуть ли не крупнейшие летние изменения (разве что «Динамо» может не согласиться). Команду покинули арендованные игроки, которые успели стать лидерами полузащиты, ушел бразильский мамонт обороны, сменился тренер, приехало множество новичков. Но Владимир Федотов удерживает армейцев на поводке и не дает им просесть.

Стабильность — важный фактор в матчах против «Зенита», потому что сыграть 45 минут и остановиться не получится. Это уже проверено «Локомотивом». Чтобы победить, ЦСКА должен быть максимально сосредоточен во всех линиях и успешно пользоваться одним из своих козырей начала сезона — острейшими контратаками с Чаловым и Карраскалем на острие.

Плюс нужно в оба смотреть за лидерами соперника. К счастью для москвичей, Клаудиньо выбыл после матча с «Ахматом» — с ним было бы лучше для болельщиков, но не для ЦСКА. Хотя Федотов прагматично подошел к вопросу отсутствия бразильца. «Полагаю, команда не заметит потери бойца, — заявил он. — Состав «Зенита» очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации».

И даже без Клаудиньо «Зенит» — серьезный фаворит встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности. Ничья идет за 4.60 (21%), успех армейцев — за 5.40 (17%).

Владимир Федотов. Сайт ПФК ЦСКА

Скорее всего, техничного латиноамериканца заменит менее техничный, но очень работоспособный Бакаев. Бывший полузащитник «Спартака» очень неплохо дебютировал за клуб в межсезонье и шикарно вышел на замену в игре с «Локо» (1+1). Чтобы показывать лучшую статистику, ему пока банально не хватает времени. Матч с ЦСКА — шанс для Зелимхана доказать, что он хорош настолько, что способен потеснить из состава одного из лучших игроков РПЛ.

Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» за 1.70.

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