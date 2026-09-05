Обляков — герой матча с «Зенитом». Капитан оформил дубль и вырвал для ЦСКА победу в концовке

А петербуржцы в третий раз за сезон проиграли команде из Москвы.

Полузащитник Иван Обляков оформил дубль и принес ЦСКА победу над «Зенитом» в матче 7-го тура чемпионата России — 2:1. В концовке первого тайма капитан армейцев реализовал пенальти, а после ответного гола Александра Соболева забил решающий мяч на 90+8-й.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Две голевые атаки за минуту

В первом тайме петербуржцы владели инициативой и создавали моменты, тогда как игроки ЦСКА почти не появлялись у ворот Дениса Адамова. Но забить сине-бело-голубым никак не удавалось, и перед перерывом сработал старый футбольный закон.

Соболев сфолил в своей штрафной, попав локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову. Главный арбитр Андрей Прокопов первоначально продолжил игру, но затем ВАР пригласил его к монитору. Посмотрев повтор, судья назначил пенальти и показал нападающему желтую карточку.

К мячу подошел Обляков. Капитан гостей мощно и высоко пробил в правый от себя угол без шансов для Адамова, и ЦСКА отправился отдыхать с минимальным преимуществом.

После перерыва «Зенит» продолжил атаковать. На 84-й минуте давление хозяев наконец принесло результат — Соболев сравнял счет. Однако гости были не готовы делиться очками.

В самой концовке ЦСКА отбился от наседавших петербуржцев и убежал забивать победный мяч. За две минуты получилось создать сразу два убойных момента: на 90+7-й Имран Фиров рванул по правому флангу, вошел в штрафную и низом пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой, а Кирилл Глебов в подкате совсем немного не успел замкнуть передачу.

Но вскоре ЦСКА повторил рывок — теперь через левый фланг. Данил Круговой подключился к атаке и прострелил в штрафную. Глебов пробил низом, Адамов отразил удар, однако не сумел зафиксировать мяч и смахнул его в сторону набегавшего Облякова. Капитан армейцев с нескольких метров вколотил мяч под перекладину.

Примечательно, что Иван не забивал с игры с апреля 2025-го, после того как положил победный «Оренбургу» (2:0). Теперь нападающий вновь отличился в нужный момент и принес команде три очка. Настоящий капитан!

Через минуту у «Зенита» появился шанс отыграться еще раз, но Александр Ерохин из выгодной позиции не попал в ближний угол. И матч завершился победой гостей.

«Вообще не вспомню, чтобы в Санкт-Петербурге были простые матчи. Здесь всегда тяжело. Но в последнее время у нас очень хорошо получается здесь играть. Команда хорошо себя показала, мы выполняли на 100 процентов все установки. Спасибо болельщикам. Моя семья здесь была. Им тоже спасибо за поддержку», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, «Зенит» с 12 баллами пока остался четвертым.

Армейцы после матча не упустили возможности пошутить над петербуржцами. На фоне неопределенности с концертом Канье Уэста на «Газпром Арене» опубликовали заявление: «В связи с практикой отмены ранее анонсированных мероприятий на «Газпром Арене» сообщаем, что матч состоялся 5 сентября и был выигран ЦСКА со счетом 2:1».

Максим Глушенков и Иван Обляков. Фото ФК «Зенит»

У «Зенита» проблемы со столичными командами

У сине-бело-голубых в этом сезоне непростые отношения с соперниками из Москвы. В нынешнем чемпионате петербуржцы потерпели уже три поражения — и все от столичных команд.

Сначала коллектив Сергея Семака дома неожиданно уступил дебютанту РПЛ «Родине» (1:2), затем проиграл на выезде «Спартаку» (0:2), а теперь не справился с ЦСКА. Забрать три очка удалось только в матче с «Динамо» (3:0).

При этом впереди у невского клуба еще одна очная встреча с московским клубом. 12 сентября «Зенит» сыграет с «Локомотивом».