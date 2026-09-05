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Зенит — ЦСКА: дубль Ивана Облякова и судейский скандал в матче 7 тура РПЛ 5 сентября 2026

Обляков — герой матча с «Зенитом». Капитан оформил дубль и вырвал для ЦСКА победу в концовке

Максим Слекишин
корреспондент
Иван Обляков.
Фото ПФК ЦСКА
А петербуржцы в третий раз за сезон проиграли команде из Москвы.

Полузащитник Иван Обляков оформил дубль и принес ЦСКА победу над «Зенитом» в матче 7-го тура чемпионата России — 2:1. В концовке первого тайма капитан армейцев реализовал пенальти, а после ответного гола Александра Соболева забил решающий мяч на 90+8-й.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
ЦСКА

Две голевые атаки за минуту

В первом тайме петербуржцы владели инициативой и создавали моменты, тогда как игроки ЦСКА почти не появлялись у ворот Дениса Адамова. Но забить сине-бело-голубым никак не удавалось, и перед перерывом сработал старый футбольный закон.

Соболев сфолил в своей штрафной, попав локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову. Главный арбитр Андрей Прокопов первоначально продолжил игру, но затем ВАР пригласил его к монитору. Посмотрев повтор, судья назначил пенальти и показал нападающему желтую карточку.

К мячу подошел Обляков. Капитан гостей мощно и высоко пробил в правый от себя угол без шансов для Адамова, и ЦСКА отправился отдыхать с минимальным преимуществом.

После перерыва «Зенит» продолжил атаковать. На 84-й минуте давление хозяев наконец принесло результат — Соболев сравнял счет. Однако гости были не готовы делиться очками.

В самой концовке ЦСКА отбился от наседавших петербуржцев и убежал забивать победный мяч. За две минуты получилось создать сразу два убойных момента: на 90+7-й Имран Фиров рванул по правому флангу, вошел в штрафную и низом пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой, а Кирилл Глебов в подкате совсем немного не успел замкнуть передачу.

ЦСКА в&nbsp;гостях обыграл &laquo;Зенит&raquo; (2:1) в&nbsp;7-м туре РПЛ.Феерический матч «Зенита» и ЦСКА! Привоз Соболева, стычка Семака с Виктором и победный гол на 90+8-й минуте

Но вскоре ЦСКА повторил рывок — теперь через левый фланг. Данил Круговой подключился к атаке и прострелил в штрафную. Глебов пробил низом, Адамов отразил удар, однако не сумел зафиксировать мяч и смахнул его в сторону набегавшего Облякова. Капитан армейцев с нескольких метров вколотил мяч под перекладину.

Примечательно, что Иван не забивал с игры с апреля 2025-го, после того как положил победный «Оренбургу» (2:0). Теперь нападающий вновь отличился в нужный момент и принес команде три очка. Настоящий капитан!

Через минуту у «Зенита» появился шанс отыграться еще раз, но Александр Ерохин из выгодной позиции не попал в ближний угол. И матч завершился победой гостей.

Сергей Семак и&nbsp;Жоао Виктор.Жара на первых минутах матча «Зенит» — ЦСКА. Семак и Жоао Виктор схлестнулись на бровке — и получили по желтой

«Вообще не вспомню, чтобы в Санкт-Петербурге были простые матчи. Здесь всегда тяжело. Но в последнее время у нас очень хорошо получается здесь играть. Команда хорошо себя показала, мы выполняли на 100 процентов все установки. Спасибо болельщикам. Моя семья здесь была. Им тоже спасибо за поддержку», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, «Зенит» с 12 баллами пока остался четвертым.

Армейцы после матча не упустили возможности пошутить над петербуржцами. На фоне неопределенности с концертом Канье Уэста на «Газпром Арене» опубликовали заявление: «В связи с практикой отмены ранее анонсированных мероприятий на «Газпром Арене» сообщаем, что матч состоялся 5 сентября и был выигран ЦСКА со счетом 2:1».

Максим Глушенков и Иван Обляков.
Фото ФК «Зенит»

У «Зенита» проблемы со столичными командами

У сине-бело-голубых в этом сезоне непростые отношения с соперниками из Москвы. В нынешнем чемпионате петербуржцы потерпели уже три поражения — и все от столичных команд.

Сначала коллектив Сергея Семака дома неожиданно уступил дебютанту РПЛ «Родине» (1:2), затем проиграл на выезде «Спартаку» (0:2), а теперь не справился с ЦСКА. Забрать три очка удалось только в матче с «Динамо» (3:0).

При этом впереди у невского клуба еще одна очная встреча с московским клубом. 12 сентября «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

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Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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