Обляков — герой матча с «Зенитом». Капитан оформил дубль и вырвал для ЦСКА победу в концовке
Полузащитник Иван Обляков оформил дубль и принес ЦСКА победу над «Зенитом» в матче 7-го тура чемпионата России — 2:1. В концовке первого тайма капитан армейцев реализовал пенальти, а после ответного гола Александра Соболева забил решающий мяч на 90+8-й.
Две голевые атаки за минуту
В первом тайме петербуржцы владели инициативой и создавали моменты, тогда как игроки ЦСКА почти не появлялись у ворот Дениса Адамова. Но забить сине-бело-голубым никак не удавалось, и перед перерывом сработал старый футбольный закон.
Соболев сфолил в своей штрафной, попав локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову. Главный арбитр Андрей Прокопов первоначально продолжил игру, но затем ВАР пригласил его к монитору. Посмотрев повтор, судья назначил пенальти и показал нападающему желтую карточку.
К мячу подошел Обляков. Капитан гостей мощно и высоко пробил в правый от себя угол без шансов для Адамова, и ЦСКА отправился отдыхать с минимальным преимуществом.
После перерыва «Зенит» продолжил атаковать. На 84-й минуте давление хозяев наконец принесло результат — Соболев сравнял счет. Однако гости были не готовы делиться очками.
В самой концовке ЦСКА отбился от наседавших петербуржцев и убежал забивать победный мяч. За две минуты получилось создать сразу два убойных момента: на 90+7-й Имран Фиров рванул по правому флангу, вошел в штрафную и низом пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой, а Кирилл Глебов в подкате совсем немного не успел замкнуть передачу.
Но вскоре ЦСКА повторил рывок — теперь через левый фланг. Данил Круговой подключился к атаке и прострелил в штрафную. Глебов пробил низом, Адамов отразил удар, однако не сумел зафиксировать мяч и смахнул его в сторону набегавшего Облякова. Капитан армейцев с нескольких метров вколотил мяч под перекладину.
Примечательно, что Иван не забивал с игры с апреля 2025-го, после того как положил победный «Оренбургу» (2:0). Теперь нападающий вновь отличился в нужный момент и принес команде три очка. Настоящий капитан!
Через минуту у «Зенита» появился шанс отыграться еще раз, но Александр Ерохин из выгодной позиции не попал в ближний угол. И матч завершился победой гостей.
«Вообще не вспомню, чтобы в Санкт-Петербурге были простые матчи. Здесь всегда тяжело. Но в последнее время у нас очень хорошо получается здесь играть. Команда хорошо себя показала, мы выполняли на 100 процентов все установки. Спасибо болельщикам. Моя семья здесь была. Им тоже спасибо за поддержку», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».
ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, «Зенит» с 12 баллами пока остался четвертым.
Армейцы после матча не упустили возможности пошутить над петербуржцами. На фоне неопределенности с концертом Канье Уэста на «Газпром Арене» опубликовали заявление: «В связи с практикой отмены ранее анонсированных мероприятий на «Газпром Арене» сообщаем, что матч состоялся 5 сентября и был выигран ЦСКА со счетом 2:1».
У «Зенита» проблемы со столичными командами
У сине-бело-голубых в этом сезоне непростые отношения с соперниками из Москвы. В нынешнем чемпионате петербуржцы потерпели уже три поражения — и все от столичных команд.
Сначала коллектив Сергея Семака дома неожиданно уступил дебютанту РПЛ «Родине» (1:2), затем проиграл на выезде «Спартаку» (0:2), а теперь не справился с ЦСКА. Забрать три очка удалось только в матче с «Динамо» (3:0).
При этом впереди у невского клуба еще одна очная встреча с московским клубом. 12 сентября «Зенит» сыграет с «Локомотивом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
10
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
11
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0