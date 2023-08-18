«СЭ» поговорил с легендарным форвардом красно-белых и нынешним менеджером по арендованным игрокам.

В конце 2022 года в структуре «Спартака» появилась новая должность — менеджер по игрокам в аренде. В октябре будет год, как эти функции выполняет бывший нападающий красно-белых Никита Баженов, который совмещает деятельность в клубе с работой на телевидении.

— Недавно Олег Романцев вспомнил, что в его времена осечки «Спартака» на старте были рычагом, помогавшим быстро прийти в себя, сделать выводы и победить в чемпионате. Верите, что и команде Абаскаля такое по силам?

— А почему нет? То, что у сегодняшнего «Спартака» характер настоящего бойца, он уже не раз доказывал. Что касается неудачи с «Уралом», то она особенно обидна для болельщиков потому, что после стартовых побед сразу же пошли разговоры о чемпионстве. А когда они начинаются после третьего-четвертого тура, то это плохо. Прав уважаемый Олег Иванович, говоря, что такие осечки еще и проверяют на прочность. Сейчас в «Спартаке» хорошая конкуренция. И Абаскаль этим умело пользуется: плохо сыграл — уступи место другому. И здесь очень своевременными и важными стали приобретения защитника Рябчука и атакующего хавбека Бонгонды. Рябчук — молодой, цепкий, чувствует момент, держит линию. И, попав с корабля на бал, сразу же почувствовал себя на поле своим, что для защитника очень важно. Бонгонда — технарь, забивной, с потрясающей левой ногой! Его скоростные уходы в центр раскачивают оборону, освобождая пространство для атаки. Словом, это очевидное усиление, с которым можно двигаться вперед. И сомнений в том, что «Спартак» это продолжит, у меня нет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Меня воспитали так, что все происходящее в семье не должно выноситься за порог. А «Спартак» для меня — семья

— Год назад вы стали менеджером «Спартака» по игрокам в аренде. Не рисковали, принимая предложение возглавить дело, которым никто еще в нашем футболе не занимался?

— Все сомнения развеялись после нескольких минут общения со спортивным директором Полом Эшуортом, пригласившим меня на собеседование, где еще присутствовал Артем Ребров. Пол объяснил, что такой большой клуб, как «Спартак», должен отслеживать, как складывается судьба арендованных у него футболистов. Этим уже давно занимаются в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале», «Интере», «Севилье». Еще он объяснил, что это не какая-то «наружка», чтобы только следить за игроками, — необходимо еще и постоянное общение с ними. Это важно для того, чтобы они поняли — клубу небезразлична их судьба. И, почувствовав, что мне предлагают интересное дело с возможностью остаться в футболе, я загорелся. Хотя и был один нюанс, который меня волновал.

— Какой же?

— К тому моменту я уже сотрудничал с каналом «Матч ТВ» и опасался, что между моей новой должностью и телевидением может возникнуть конфликт интересов. О чем прямо и сказал. Но Пол тут же успокоил, заявив, что никаких возражений против моей работы на канале нет. Но при этом заметил, что я не должен выдавать в эфир никакой информации о внутренней жизни клуба и команды. Что, кстати, прописано в моем контракте.

— Это не создает проблем? Ведь на ТВ подобные новости особо в цене.

— Абсолютно не создает. В программах, куда меня приглашают, говорят только об игре. К тому же я вырос в Ногинске, где меня воспитали так, что все происходящее в семье не должно выноситься за порог дома. А «Спартак» для меня — семья.

— С чего начали, оказавшись в непривычной для себя роли?

— Сразу же стал обзванивать игроков, рассказал, чем я буду заниматься, наметил план встреч с ними. Главное было — дать им понять, что они не брошены на произвол судьбы и клуб заинтересован в их возвращении.

— Сколько игроков отданы «Спартаком» в аренду на данный момент?

— Их не так много: Веденеев выступает в «Кубани», Пяткин — в «Роторе», Крашевский — в «Енисее», Шитов — в «Тюмени», Зорин — в минском «Динамо». Игравшего в «КАМАЗе» Толстопятова я рекомендовал посмотреть на сборе с первой командой, но его пока отправили в Нижний Новгород к Сергею Юрану. А еще после сезона советовал посмотреть на сборах с основой Шильцова и Лайкина. Могу заверить, что все они находятся в зоне особого внимания.

— А что слышно о Крале, Айртоне и Кофрие?

— За арендованных легионеров отвечает спортивный директор. Насколько мне известно, Крал теперь в аренде в «Унионе», а контракты Айртона и Кофрие выкупили «Фламенго» и «Клермон».

— Абаскаль интересуется, как складываются дела у арендованных футболистов, или вы больше общаетесь со спортивным директором Полом Эшуортом?

— Я больше общаюсь с Полом, который отвечает за главную команду. А еще со спортивным отделом, где по понедельникам в присутствии Эшуорта и Реброва докладываю о том, как идут дела у моих подопечных.

Илья Свинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Был за то, чтобы Свинов вернулся, наши мнения с Ребровым совпали

— Зимой «Оренбург» выкупил ранее арендованного у «Спартака» нападающего молодежной сборной России Степана Оганесяна. Это означает, что он уже не представляет для клуба интереса?

— В контракте Оганесяна был пункт, который определял, за какую сумму «Оренбург» сможет его выкупить. И клуб этим воспользовался. Но я со Степаном продолжаю быть на связи, слежу за ним. Это талантливый, преданный футболу парень. Не исключаю, что он еще может к нам вернуться.

— «Спартак» отдал в аренду минскому «Динамо» полузащитника Даниила Зорина без права выкупа. Так клуб страхуется от возможной потери игрока, на которого рассчитывает уже в ближайшее время?

— Именно так. Подобная опция позволяет верить в быстрое возвращение. Даниил — интересный полузащитник атакующего плана, волевой, с ударом с обеих ног и хорошим пасом. Сейчас все в его руках. Отказывая в праве на выкуп, мы предусматриваем свои интересы. Хотя некоторым командам это не нравится, и потому они и не берут игрока в аренду без этой опции. В конце месяца собираюсь посмотреть Зорина в матче с БАТЭ.

— Ваше мнение учитывалось, когда решался вопрос о возвращении из «Факела» Ильи Свинова?

— Свинов заслужил возвращение достойной игрой в «Факеле». И хотя я не специалист по вратарям, был за то, чтобы он вернулся. Кстати, мое мнение совпало с мнением Реброва, который разбирается в тонкостях вратарского дела.

— Приходилось сталкиваться с тем, что футболист отказывался уходить в аренду?

— Заставить игрока здесь невозможно. Где-то такое и случается, но я пока с этим не сталкивался. Легко понять состояние футболиста, которому предлагают, пусть и на время, уйти в другой клуб. По сути, он уходит в неизвестность. В такой момент очень важно суметь объяснить ему, что это не конец, а возможность обрести опыт, набраться игровой практики. А то, что в клубе будет тот, кто станет следить, как складывается его судьба, и поддержит в трудную минуту, должно помочь ему на новом месте. В моей жизни был момент, когда гендиректор «Спартака» Первак хотел отправить меня и Торбинского в фарм-клуб в Челябинск. Димка уехал, но против моего отъезда был тренер Александр Старков. Признаюсь, ситуация не из приятных...

— А кого назовете стальным солдатом аренды, пройдя через которую, он стал большим игроком?

— Здесь, конечно, вне конкуренции Дзюба. Не каждому дано пройти «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», да еще и везде быть лидером. Причем, вернувшись из Тулы в «Зенит», Артем так заиграл, что Черчесов вызвал его в сборную, где он стал одним из лидеров на чемпионате мира. С Дзюбой я поиграл в «Спартаке». Уже тогда было видно, что этот парень с будущим — злой, боец, может взять игру на себя, но и партнера не забывает. Большой игрок! А вот характер — на любителя. Хотя, будь он у него другим, глядишь, не прошел бы он эти арендные огонь и воду.

— У менеджера по игрокам в аренде остается время на то, чтобы в новом сезоне забивать голы в «Народной команде» из медиалиги?

— Времени действительно маловато. Да и старые болячки дают о себе знать. Но чем могу, буду обязательно ребят поддерживать.

Никита Баженов и Артем Дзюба в «Спартаке». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Блиц

— Самый близкий сердцу клуб, в котором вы почувствовали, что нужны футболу?

— Детская команда «Автомобилист» из родного Ногинска. Именно в ней я понял — нам с футболом по пути.

— Самый памятный момент игровой жизни?

— Приглашение в «Спартак», где я почувствовал себя игроком.

— Самый неприятный эпизод, который заставил взглянуть на многое по-новому?

— Такого не было. Разве что матч «Томи» с «Крыльями Советов», когда справа Канунников отдал мне идеальный пас, а я с двух метров послал мяч выше пустых ворот. Но это не неприятный момент, а скорее казус...

— Самый мудрый тренер, главный совет которого помогает и сегодня?

— Мне посчастливилось — таких в моей жизни было двое. Валерий Кузьмич Непомнящий и Владимир Григорьевич Федотов. Удивительные люди, которые так вели себя во всем, что, сам того не замечая, ты стремился стать лучше.

— Самый «кусачий» защитник?

— Юра Ковтун, который не щадил на поле ни себя, ни соперника. А в жизни — душа-человек и золотой мужик.

— Самый тонкий партнер, с которым вы понимали друг друга с полуслова?

— Бразилец Алекс в «Спартаке». Когда ты открывался, мог с закрытыми глазами дать идеальный пас через все поле.

— Самый невероятный забитый гол?

— «Зениту» в Лужниках. Стараюсь его не вспоминать, поскольку забил его не по-футбольному: Чонтофальски отбил мяч, который отскочил мне в руку, а от нее влетел в сетку. ВАР в ту пору еще не существовал, вот судья это проморгал и гол засчитал. Я по молодости растерялся. А спартаковские «старики» смеются и кричат — радуйся да помалкивай. Уже потом придумал себе оправдание — мол, это был уже третий гол и мы без него все равно выиграли бы. Сейчас, случись такое, сразу бы сказал судье — отменяй!

— Самое грустное из того, что не сбылось в футболе у игрока Баженова?

— Ни разу не стал чемпионом. Обидно...

— Самая большая мечта менеджера по работе с арендованными футболистами?

— Чтобы как можно больше футболистов, которым удалось помочь, вернулись в «Спартак» и сделали его сильнее!