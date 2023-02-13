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Скромный, трудолюбивый, гениальный. Жирков закончил карьеру

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Юрий Жирков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Невозможно поверить.

Последние годы шутки о Жиркове не отличались оригинальностью. Все они крутились вокруг того, что все умрем, а Юрий Валентинович продолжит выходить на поле.

Он действительно долго играл за сборную, но разве дольше всех? Игнашевич на ЧМ-2018 выходил за 7 дней до 39-летия, Жиркову же на Евро-2020, на котором получил травму в первом же матче с Бельгией, не было и 38. И по встречам за сборную он далеко не рекордсмен.

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Думаю, тут дело в отношении. Игнашевич и Жирков два великих молчуна российского футбола, две глыбы, однако все знали, что у Юрия эта непубличность — исключительно из-за скромности. Даже застенчивости. Нет в нем ни пафоса, ни надменности. Теплое отношение к игроку требовало какого-то мема, вот и родилось про футбольного Деда.

До отъезда в «Челси» часто говорили, что Жирков — гений, по таланту не хуже Аршавина. Но нет медийности, той раскрученности, что была у острого на язык питерца. Вдвоем они, кстати, были номинированы по итогам 2008-го года на «Золотой мяч», войдя в число 30 лучших игроков мира. Реакцию на это Юрия лучше один раз увидеть.

Переход в «Челси» (за 21 миллион евро!) был заслуженным, Жирков стал чемпионом Англии, но там же начались те травмы, после которых мы уже не видели прежнего мастера. Техника осталась при нем, но пропала та скорость и выносливость, что отличали молодого таланта. Вспомните гол «Гамбургу» в Лиге чемпионов, начиная с мастерской подсечки. Он — яркий образец игры Жиркова.

Но даже после череды травм Юрий оставался на таком уровне, что позволял быть лидером в «Анжи», «Динамо» времен Кураньи и Вальбуэна, «Зените», сборной России.

С журналистами Жирков общался редко, но мне довелось гораздо чаще большинства, поскольку возглавлял в те годы пресс-службу бело-голубых, а без диктофонов Юрию гораздо проще. Понятно, что не обходилось без любимой темы о Великой Отечественной, но в памяти и другие разговоры. Например, как он не хотел зимой-2016 уходить из «Динамо», поскольку не очень любит перемены, а в Москве все отлажено, но его буквально выталкивали в «Зенит», чтобы сэкономить на зарплате и хоть что-то заработать. Спустя четыре месяца бело-голубые впервые в истории вылетят в ФНЛ. Возможно, для спасения не хватило как раз креатива Жиркова...

Даже в сильнейшем составе «Динамо» он выделялся на тренировках умением разобраться в самом сложном эпизоде. И вот мы сидим рядом во время контрольного матча на сборах — Юра отыграл свой первый тайм и наблюдает за партнерами. Кто-то ошибается в простейшей ситуации, я вздыхаю, а Жирков комментирует: «Да, отсюда кажется, настолько все легко, а на поле так трудно». Это кто говорит? Человек, у которого компьютер в голове и всегда минимум два готовых решения? Насколько же тогда сложно остальным?

После травмы на Евро-2020 Юрий пропустил полгода, попытался еще вернуться, подписав контракт с «Химками», но поезд уже ушел — всего три неполных матча за весну. А о завершении карьеру объявил максимально буднично, в своем стиле — с ироничным смешком после одного из матчей Кубка Легенд. Мы и так понимали, что Жирков закончил карьеру, но заявление об этом от него именно так и должно было случиться — между делом. Такая натура.

Автор победного гола в финале Кубка УЕФА, пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Чемпион английской премьер-лиги, обладатель Кубка и Суперкубка Англии. Бронзовый призер Евро-2008, четвертьфиналист ЧМ-2018.

Прекрасная карьера. Ждем продолжения в новой роли, Юрий!

Юрий Жирков
Футбол
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