Скромный, трудолюбивый, гениальный. Жирков закончил карьеру
Последние годы шутки о Жиркове не отличались оригинальностью. Все они крутились вокруг того, что все умрем, а Юрий Валентинович продолжит выходить на поле.
Он действительно долго играл за сборную, но разве дольше всех? Игнашевич на ЧМ-2018 выходил за 7 дней до 39-летия, Жиркову же на Евро-2020, на котором получил травму в первом же матче с Бельгией, не было и 38. И по встречам за сборную он далеко не рекордсмен.
Думаю, тут дело в отношении. Игнашевич и Жирков два великих молчуна российского футбола, две глыбы, однако все знали, что у Юрия эта непубличность — исключительно из-за скромности. Даже застенчивости. Нет в нем ни пафоса, ни надменности. Теплое отношение к игроку требовало какого-то мема, вот и родилось про футбольного Деда.
До отъезда в «Челси» часто говорили, что Жирков — гений, по таланту не хуже Аршавина. Но нет медийности, той раскрученности, что была у острого на язык питерца. Вдвоем они, кстати, были номинированы по итогам 2008-го года на «Золотой мяч», войдя в число 30 лучших игроков мира. Реакцию на это Юрия лучше один раз увидеть.
Переход в «Челси» (за 21 миллион евро!) был заслуженным, Жирков стал чемпионом Англии, но там же начались те травмы, после которых мы уже не видели прежнего мастера. Техника осталась при нем, но пропала та скорость и выносливость, что отличали молодого таланта. Вспомните гол «Гамбургу» в Лиге чемпионов, начиная с мастерской подсечки. Он — яркий образец игры Жиркова.
Но даже после череды травм Юрий оставался на таком уровне, что позволял быть лидером в «Анжи», «Динамо» времен Кураньи и Вальбуэна, «Зените», сборной России.
С журналистами Жирков общался редко, но мне довелось гораздо чаще большинства, поскольку возглавлял в те годы пресс-службу бело-голубых, а без диктофонов Юрию гораздо проще. Понятно, что не обходилось без любимой темы о Великой Отечественной, но в памяти и другие разговоры. Например, как он не хотел зимой-2016 уходить из «Динамо», поскольку не очень любит перемены, а в Москве все отлажено, но его буквально выталкивали в «Зенит», чтобы сэкономить на зарплате и хоть что-то заработать. Спустя четыре месяца бело-голубые впервые в истории вылетят в ФНЛ. Возможно, для спасения не хватило как раз креатива Жиркова...
Даже в сильнейшем составе «Динамо» он выделялся на тренировках умением разобраться в самом сложном эпизоде. И вот мы сидим рядом во время контрольного матча на сборах — Юра отыграл свой первый тайм и наблюдает за партнерами. Кто-то ошибается в простейшей ситуации, я вздыхаю, а Жирков комментирует: «Да, отсюда кажется, настолько все легко, а на поле так трудно». Это кто говорит? Человек, у которого компьютер в голове и всегда минимум два готовых решения? Насколько же тогда сложно остальным?
После травмы на Евро-2020 Юрий пропустил полгода, попытался еще вернуться, подписав контракт с «Химками», но поезд уже ушел — всего три неполных матча за весну. А о завершении карьеру объявил максимально буднично, в своем стиле — с ироничным смешком после одного из матчей Кубка Легенд. Мы и так понимали, что Жирков закончил карьеру, но заявление об этом от него именно так и должно было случиться — между делом. Такая натура.
Автор победного гола в финале Кубка УЕФА, пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Чемпион английской премьер-лиги, обладатель Кубка и Суперкубка Англии. Бронзовый призер Евро-2008, четвертьфиналист ЧМ-2018.
Прекрасная карьера. Ждем продолжения в новой роли, Юрий!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2