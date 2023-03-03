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Кубок России

3 марта, 16:45

История с брошенным в Вендела бананом — тест для российского футбола. Он его легко прошел

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Вендел
Фото ФК «Волга» (Ульяновск)
Полузащитник «Зенита» Вендел
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Осталось наказать самого виновного и выбросить эту историю из головы.

Весьма рядовой, хоть и в серии на вылет, матч FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» взбудоражил российский футбол. Точнее, взбудоражил эпизод, который попал в трансляцию уже под конец эфира — на 91-й минуте на поле рядом с покидавшим его полузащитником «Зенита» Венделом приземлился банан. Это не осталось незамеченным ни самим футболистом, ни комментаторами. Скандал получился весьма масштабным.

Вендел. Расистская выходка на Кубке России: в Ульяновске в бразильцев из «Зенита» бросили банан. Что может грозить «Волге»

Прошло чуть меньше недели, и мы наблюдаем финал этой истории — по решению КДК РФС «Волга» заплатит штраф в 500 тысяч рублей и дополнительно получит наказание одним матчем при пустых трибунах условно. Директор «Волги» Михаил Наволокин в разговоре с «СЭ» уже заявил, что для клуба сумма внушительная и руководство нашло бы, куда ее потратить. Но, по сути, наказание вполне логичное и соответствующее регламенту. Да и в целом радует, насколько адекватно на инцидент отреагировали на всех спортивных уровнях.

ФК «Волга» (Ульяновск)

Во-первых, грамотно и быстро действовала сама «Волга». Клуб опубликовал заявление, в котором занял жесткую позицию по этому вопросу и заявил, что органы правопорядка совместно со службами безопасности клуба уже ведут поиски виновного. Вскоре и правда появились доказательства — как непосредственно видео броска банана, так и фото предполагаемого нарушителя. Единственный момент — пока самого бросавшего банан не нашли, но тут уже вопросы к полиции, клуб в этом вопросе уже наверняка оказал посильную помощь и сделал все от него зависящее.

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Да и вообще в идеале подобные истории должны завершаться суровым наказанием в первую очередь для самого виновного. Да, клуб не обеспечил должный уровень безопасности, и оштрафовать его за это — проще всего. Но именно наказание виновного — лучший превентивный сигнал всем гигантам мысли, которым когда-нибудь в будущем взбредет в голову кидаться бананами в чернокожих людей. К примеру, в Испании на днях задержали фаната «Мальорки», который с трибун обзывал обезьяной вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Наказание — штраф в 4 тысячи евро и годовой запрет на посещение спортивных мероприятий.

Второй важный момент — реакция общественности. Все — футболисты, функционеры, депутаты, болельщики на форумах — высказали максимально жесткую и однозначную позицию: такие вещи неприемлемы и не должны оставаться безнаказанными. В свое время история с бананом и Роберто Карлосом наделала много шуму в российском спорте и даже подняла вопрос расизма в стране. Но годы прошли, подобные выходки воспринимаются так же жестко и конкретно — а значит, в целом все работает как надо.

Полузащитник "Зенита" Вендел
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Третий позитивный момент в этой истории — реакция самого Вендела и его окружения. «К сожалению, это тупость некоторых идиотов, которые были на трибунах. Вендел выше этого», — сказал «СЭ» агент бразильца Тьяго Рибейро. Сам футболист ограничился однозначным антирасистским постом, но скандал раздувать из этого не стал.

Кстати, обратите внимание, что на выложенном в канале «Мутко против» видео прилетевший банан поднимает и выбрасывает с поля 11-й номер «Волги». Это Момо Траоре, один из двух темнокожих игроков в составе команды. Кто знает, может, и не Вендел был мишенью броска. Впрочем, адресат в данном случае не играет никакой роли.

В&nbsp;сторону Вендела на&nbsp;стадионе в&nbsp;Ульяновске бросили предмет, похожий на&nbsp;банан. «Зенит» прошел испытание Ульяновском. Город получил праздник, но все испортил брошенный в Вендела банан

В последние годы тема расизма нет-нет, да всплывала в нашем футболе. Были претензии Халка к болельщикам «Спартака» и судье Матюнину, обида Яя Туре на фанатов ЦСКА, уханье в адрес Гильерме. И каждый эпизод рассматривался под микроскопом. Выделяют ли эти эпизоды Россию на фоне других стран? Точно нет — везде хватает идиотов, которые провоцируют расистские скандалы. Вопрос в том, как на эти выходки реагируют общественность и представители власти. Случай в Ульяновске показывает — такие истории все еще возможны, но спускать их на тормозах в России точно никто не намерен.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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