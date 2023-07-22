«Нужен забивной форвард: Чалов на голодном пайке, а Гайч даже вверху ничего не может!» Мнение экс-нападающего ЦСКА
— В целом, мне кажется, ничейная игра. Но видите как... Ошибка Игоря Акинфеева. Потом этот пенальти — и уже 0:2.
ЦСКА столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Беда пришла оттуда, откуда не ждали — из центра защиты. Сначала выбыл Агапов, потом Дивеев, сегодня Роша травму получил еще до перерыва.
В первом тайме армейцы еще создавали моменты. Чалов бил из выгодной позиции, но Помазун спас. Заболотный и вовсе, как говорится, не исполнил, запорол так запорол...
После 0:2 ЦСКА сбился на навал, на забросы — сначала на Заболотного, потом на Гайча. Один мяч затолкали. Где-то повезло. Мяч отскочил от защитника — Заболотный этим «подарком» воспользовался. А в остальном... Маловато комбинаций. Причем со стороны обеих команд. «Урал» же тоже в нападении особо ничего не создал.
Не хватает Облякова. Иван способен придумать что-то необычное. Кучаев пытался дирижировать атаками, но далеко не все поучалось. Мало вразумительных действий...
Надо что-то делать впереди. Нужен забивной форвард. Ну как Заболотный не реализовал свой момент в первом тайме? Чалова нужно чаще снабжать мячами, он практически на голодном пайке в последнее время.
Не думаю, что мы увидим Карраскаля на поле в составе ЦСКА. У него все от настроения зависит. Позволяет себя валять дурака на тренировках. Ну и зачем он такой нужен? Федотов же сам себе не враг, посадил его на скамейку в прошлом сезоне. ЦСКА от этого ничего не потерял. Ну и смысл тогда рассчитывать на такого легионера?
Если ты ставишь созидательный футбол, то Заболотный тебе не подойдет. Он может пригодиться в концовке, когда надо додавить, перейти на силовую манеру игры. А выпускать его в старте... Не знаю... Вот сейчас, как я понимаю, ЦСКА отдает молодого Яковлева в аренду в «Химки». Зачем? На мой взгляд, он интереснее Заболотного, вариативнее. Я бы именно его ставил с первых минут, наигрывал пару с Чаловым.
В Гайча же я не верю. Он такого же плана, как и Заболотный. Но Антон хоть за верховые мячи цепляется, что-то скидывает. А аргентинец и вверху ничего не может... КПД низкий. Вроде бы здоровый, а борьбу в воздухе проигрывает. Только желтую получил сегодня. Вот и все...
Не стоит заострять внимание на ошибке Акинфеева. Да, виноват. Но и с вратарями такого уровня случаются подобные оплошности... Обидно, что эта ошибка стала результативной... Правда, и защитник не подстраховал. Эх...
Ничего страшного не произошло. Пока катастрофы нет. Посмотрим, какие выводы будут сделаны. Вал травм тоже имеет свою причину. Почему так много людей оказалось в лазарете? Может быть, просто времени не хватило для восстановления? Слишком короткая пауза между сезонами...
Специалисты говорили о кадровых проблемах «Зенита», а они, как видите, не обошли стороной и ЦСКА. Пока нет трансферов на вход. Смогут ли армейцы найти внутренние резервы? Ближайшие туры это покажут.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Вячеслав Караваев
Зенит
|1
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1