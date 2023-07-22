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Сегодня, 17:00

«Нужен забивной форвард: Чалов на голодном пайке, а Гайч даже вверху ничего не может!» Мнение экс-нападающего ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Форвард ЦСКА Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото ПФК ЦСКА
Валерий Масалитин — о поражении ЦСКА от «Урала» (1:2).
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
ЦСКА

— В целом, мне кажется, ничейная игра. Но видите как... Ошибка Игоря Акинфеева. Потом этот пенальти — и уже 0:2.

ЦСКА столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Беда пришла оттуда, откуда не ждали — из центра защиты. Сначала выбыл Агапов, потом Дивеев, сегодня Роша травму получил еще до перерыва.

В первом тайме армейцы еще создавали моменты. Чалов бил из выгодной позиции, но Помазун спас. Заболотный и вовсе, как говорится, не исполнил, запорол так запорол...

Полузащитник &laquo;Урала&raquo; Тимур Аюпов забивает в&nbsp;ворота ЦСКА. У ЦСКА второе поражение на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

После 0:2 ЦСКА сбился на навал, на забросы — сначала на Заболотного, потом на Гайча. Один мяч затолкали. Где-то повезло. Мяч отскочил от защитника — Заболотный этим «подарком» воспользовался. А в остальном... Маловато комбинаций. Причем со стороны обеих команд. «Урал» же тоже в нападении особо ничего не создал.

Не хватает Облякова. Иван способен придумать что-то необычное. Кучаев пытался дирижировать атаками, но далеко не все поучалось. Мало вразумительных действий...

Надо что-то делать впереди. Нужен забивной форвард. Ну как Заболотный не реализовал свой момент в первом тайме? Чалова нужно чаще снабжать мячами, он практически на голодном пайке в последнее время.

Не думаю, что мы увидим Карраскаля на поле в составе ЦСКА. У него все от настроения зависит. Позволяет себя валять дурака на тренировках. Ну и зачем он такой нужен? Федотов же сам себе не враг, посадил его на скамейку в прошлом сезоне. ЦСКА от этого ничего не потерял. Ну и смысл тогда рассчитывать на такого легионера?

Фото ФК «Урал»

Если ты ставишь созидательный футбол, то Заболотный тебе не подойдет. Он может пригодиться в концовке, когда надо додавить, перейти на силовую манеру игры. А выпускать его в старте... Не знаю... Вот сейчас, как я понимаю, ЦСКА отдает молодого Яковлева в аренду в «Химки». Зачем? На мой взгляд, он интереснее Заболотного, вариативнее. Я бы именно его ставил с первых минут, наигрывал пару с Чаловым.

В Гайча же я не верю. Он такого же плана, как и Заболотный. Но Антон хоть за верховые мячи цепляется, что-то скидывает. А аргентинец и вверху ничего не может... КПД низкий. Вроде бы здоровый, а борьбу в воздухе проигрывает. Только желтую получил сегодня. Вот и все...

Не стоит заострять внимание на ошибке Акинфеева. Да, виноват. Но и с вратарями такого уровня случаются подобные оплошности... Обидно, что эта ошибка стала результативной... Правда, и защитник не подстраховал. Эх...

Ничего страшного не произошло. Пока катастрофы нет. Посмотрим, какие выводы будут сделаны. Вал травм тоже имеет свою причину. Почему так много людей оказалось в лазарете? Может быть, просто времени не хватило для восстановления? Слишком короткая пауза между сезонами...

Специалисты говорили о кадровых проблемах «Зенита», а они, как видите, не обошли стороной и ЦСКА. Пока нет трансферов на вход. Смогут ли армейцы найти внутренние резервы? Ближайшие туры это покажут.

Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
5
3
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У ЦСКА второй провал на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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22.07 15:15
Пари НН – Зенит
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22.07 17:30
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Ахмат – Кр. Советов
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