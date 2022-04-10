«Уфа» — «Сочи»: арбитр Амелин ошибочно не наказал игрока гостей

На 30-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Сочи» арбитр Алексей Амелин ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к защитнику гостей Игорю Юрганову. Тот потерял мяч, а затем, не пытаясь отобрать его у Дмитрия Кабутова, умышленно задержал соперника руками и сорвал атаку уфимской команды.

Амелин не показал нарушителю желтую карточку, ограничившись устным внушением.

Эпизод в матче 24-го тура РПЛ «Сочи» — «Уфа». Фото «СЭ»

Эпизод в матче 24-го тура РПЛ «Сочи» — «Уфа». Фото «СЭ»

Эпизод в матче 24-го тура РПЛ «Сочи» — «Уфа». Фото «СЭ»