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Привлек к себе позитивное внимание. Рабинер — о судье матча ЦСКА — «Ахмат»

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 21:55
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат» — 2:0. Иван Сиденков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат» — 2:0. Иван Сиденков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Работа Ивана Сиденкова оставила приятное впечатление.
6&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Никола Влашич и&nbsp;Андрей Семенов.ЦСКА мог выиграть крупно — в ворота «Ахмата» не назначен пенальти

После первого тайма матча ЦСКА — «Ахмат» отметил для себя работу нового для РПЛ арбитра Ивана Сиденкова, судившего всего третий матч в лиге при уже не юном возрасте — 36 лет. Редко случается, чтобы действия рефери привлекали к себе позитивное внимание, и считаю, что об этом надо говорить.

Сиденков все время находился рядом с игровыми эпизодами, то есть здорово готов физически; с самого начала игры дал высокий допуск единоборств, не портил игру лишними свистками; уверенно и без всякой помощи ВАР дал пенальти за руку Нижича; все карточки по делу...

Второй тайм получился сложнее. Но и к вызвавшему много споров второму голу ЦСКА вопросов быть не должно. Ненахов упал в нормальном футбольном единоборстве с Рондоном. Ни один из повторов не доказал, что венесуэлец нарушал правила. Да и для Сиденкова это было четкое продолжение его линии на высокий допуск единоборств, которую он гнул весь матч.

Офсайда не было именно из-за лежавшего Ненахова. Остается вопрос: не должен ли был Сиденков свистеть из-за лежавшего в штрафной футболиста?

Если бы у того была кровь — должен был. Если бы это стало результатом опасного стыка — должен был. Но единоборство рефери видел и счел его игровым, серьезной травмы там быть не могло, что и доказал факт продолжения игры Ненаховым. Сиденков имел полное право продолжить матч.

Правда, позже похожий момент возник в штрафной ЦСКА, когда там остался лежать Зайнутдинов, и Сиденков свистнул. Но разница была в том, что там Нижич сфолил, причем ударил соперника локтем в лицо. А все удары в голову рассматриваются судьями теперь особенно внимательно.

Обошлось и без удалений (что редко для «Ахмата»), которых и не должно было быть. Опять же: потому что не было лишних карточек до перерыва, которые загнали бы Сиденкова в угол. И фолов он у команд зафиксировал поровну — по 16, и это говорит о том, что он не судил две команды по разным правилам.

В общем, буду с интересом следить за Сиденковым дальше. Начинает в премьер-лиге он интересно.

6&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Марий Фернандес и&nbsp;Иван Сиденков.

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