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Судейство

Сегодня, 12:15

«Рука Нетфуллина — не пенальти. Самсонов чуть не покалечил Бальде — это красная». Мнение Хусаинова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Судья Павел Шадыханов и футболист «Спартака» Кристофер Мартинс
Павел Шадыханов показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу.
Фото Александр Ступников, «Спартак», Global Look Press
Роман Зобнин реализует пенальти в ворота Егора Бабурина в матче «Торпедо» — «Спартак»
Роман Зобнин забивает пенальти в ворота Егора Бабурина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов — о решениях бригады Павла Шадыханова в матче «Торпедо» — «Спартак» (1:2).
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:2
Спартак

— Какую оценку поставили бы Шадыханову за этот матч?

— Если по пятибалльной шкале, то чуть ниже тройки.

— Сурово. Все ли три пенальти, назначенные в ворота автозаводцев, вам понятны?

— Понятны-то все, только я с одним не согласен.

— С первым?

— Да. Объясню. В момент борьбы за мяч Дуарте в прыжке опирается на игрока «Торпедо» Кожемякина, выигрывает верховой мяч, сбрасывает вниз. Мяч попадает в руку Нетфуллину.

— Повод для назначения 11-метрового?

— Не соглашусь. Шадыханову подсказал ВАР. Не хотел бы анализировать уровень квалификации, но решение принято не по правилам игры. Для меня это очевидно.

Роман Зобнин реализует пенальти в ворота Егора Бабурина в матче «Торпедо» — «Спартак»
Роман Зобнин забивает пенальти в ворота Егора Бабурина.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Но ведь у Нетфуллина левая рука была отставлена в сторону.

— Она была отставлена вниз, а не поднята вверх. Торпедовец даже наклонился, так как на него оказывалось давление. Удара по по воротам не было, он не спасал команду. Мяч просто попал ему в руку. А самое важное, что Дуарте в том эпизоде сам фолил в воздухе на другом торпедовце — Кожемякине. Для меня это не пенальти. Вроде бы простая игровая ситуация, а такой судейский ляп... Хорошо, что футбольный бог не позволил спартаковцам открыть счет. А если бы Бальде забил?

— По второму и третьему 11-метровым вопросов нет?

— Есть одно нарекание.

— Какое?

— В третьем случае следовало удалить защитника «Торпедо» Самсонова. Очень грубый фол с его стороны на Бальде.

Руслан Литвинов и&nbsp;судья Павел Шадыханов. Еще одно безумное дерби «Спартака», пятая подряд победа ЦСКА, весенний ураган атаки «Краснодара». Рабинер — о матчах субботы

— Но нога у торпедовца была согнута.

— Ну и что? Он полетел в ногу форварду «Спартака» открытой подошвой! В голеностоп! Мог реально покалечить игрока красно-белых. Это красная карточка. Самсонов не сыграл в мяч. Это очень агрессивная атака. Почему Шадыханов его не удалил, а ограничился лишь желтой? Вопрос...

— В пользу «Спартака» назначили три пенальти за один тайм. Теперь критики красно-белых начнут вспоминать встречу московского клуба с главой наших судей Павлом Каманцевым.

— А то... «Спартак» сам дал такой повод. Ведь все, как говорится, подшивается в одну папку...

Кейта Бальде забил гол, не&nbsp;реализовал один пенальти и&nbsp;заработал еще два.

— В смысле?

— А вспомните предыдущий тур — дерби с «Динамо». За что поставили пенальти на Зобнине? ЭСК признала это ошибкой. Как снежный ком... Почему такие трактовки? Почему встречались только со «Спартаком»? Неслучайно Валерий Карпин призвал Каманцева провести лекцию и для «Ростова». Встречи, конечно, вещь полезная. Но почему их проводят в разгар чемпионата и только с одним клубом? К чему такая избирательность? Ну если назрела такая необходимость, соберите тогда в срочном порядке все клубы, пообщайтесь, разъясните. А теперь что получается?

Павел Шадыханов (слева) показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу Перейре. Шадыханов прошел испытание «Спартаком»: плевок Клотета, удаления и 11-метровые

— Что?

— «Спартак» встретился с Каманцевым. После этого арбитры совершают ошибки в пользу красно-белых. Совпадение? Может быть... Доказать, конечно, ничего не возможно, но что подумают люди? Какая молва пойдет?

— Мартинс заслужил вторую желтую за саркастические аплодисменты в адрес судьи?

— Если он так отреагировал на решение арбитра, то да. Но почему решение принималось так долго? Почему после паузы? Шадыханову помог ВАР? Тогда вновь возникают вопросы к уровню наших судей в поле. Потому я и поставил бы ему три с минусом.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Павел Шадыханов
Сергей Хусаинов
6
3
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
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 - : -
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 - : -
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Зенит

 16
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Владимир Писарский

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