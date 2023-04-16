«Рука Нетфуллина — не пенальти. Самсонов чуть не покалечил Бальде — это красная». Мнение Хусаинова
— Какую оценку поставили бы Шадыханову за этот матч?
— Если по пятибалльной шкале, то чуть ниже тройки.
— Сурово. Все ли три пенальти, назначенные в ворота автозаводцев, вам понятны?
— Понятны-то все, только я с одним не согласен.
— С первым?
— Да. Объясню. В момент борьбы за мяч Дуарте в прыжке опирается на игрока «Торпедо» Кожемякина, выигрывает верховой мяч, сбрасывает вниз. Мяч попадает в руку Нетфуллину.
— Повод для назначения 11-метрового?
— Не соглашусь. Шадыханову подсказал ВАР. Не хотел бы анализировать уровень квалификации, но решение принято не по правилам игры. Для меня это очевидно.
— Но ведь у Нетфуллина левая рука была отставлена в сторону.
— Она была отставлена вниз, а не поднята вверх. Торпедовец даже наклонился, так как на него оказывалось давление. Удара по по воротам не было, он не спасал команду. Мяч просто попал ему в руку. А самое важное, что Дуарте в том эпизоде сам фолил в воздухе на другом торпедовце — Кожемякине. Для меня это не пенальти. Вроде бы простая игровая ситуация, а такой судейский ляп... Хорошо, что футбольный бог не позволил спартаковцам открыть счет. А если бы Бальде забил?
— По второму и третьему 11-метровым вопросов нет?
— Есть одно нарекание.
— Какое?
— В третьем случае следовало удалить защитника «Торпедо» Самсонова. Очень грубый фол с его стороны на Бальде.
— Но нога у торпедовца была согнута.
— Ну и что? Он полетел в ногу форварду «Спартака» открытой подошвой! В голеностоп! Мог реально покалечить игрока красно-белых. Это красная карточка. Самсонов не сыграл в мяч. Это очень агрессивная атака. Почему Шадыханов его не удалил, а ограничился лишь желтой? Вопрос...
— В пользу «Спартака» назначили три пенальти за один тайм. Теперь критики красно-белых начнут вспоминать встречу московского клуба с главой наших судей Павлом Каманцевым.
— А то... «Спартак» сам дал такой повод. Ведь все, как говорится, подшивается в одну папку...
— В смысле?
— А вспомните предыдущий тур — дерби с «Динамо». За что поставили пенальти на Зобнине? ЭСК признала это ошибкой. Как снежный ком... Почему такие трактовки? Почему встречались только со «Спартаком»? Неслучайно Валерий Карпин призвал Каманцева провести лекцию и для «Ростова». Встречи, конечно, вещь полезная. Но почему их проводят в разгар чемпионата и только с одним клубом? К чему такая избирательность? Ну если назрела такая необходимость, соберите тогда в срочном порядке все клубы, пообщайтесь, разъясните. А теперь что получается?
— Что?
— «Спартак» встретился с Каманцевым. После этого арбитры совершают ошибки в пользу красно-белых. Совпадение? Может быть... Доказать, конечно, ничего не возможно, но что подумают люди? Какая молва пойдет?
— Мартинс заслужил вторую желтую за саркастические аплодисменты в адрес судьи?
— Если он так отреагировал на решение арбитра, то да. Но почему решение принималось так долго? Почему после паузы? Шадыханову помог ВАР? Тогда вновь возникают вопросы к уровню наших судей в поле. Потому я и поставил бы ему три с минусом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4