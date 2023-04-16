«Рука Нетфуллина — не пенальти. Самсонов чуть не покалечил Бальде — это красная». Мнение Хусаинова

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов — о решениях бригады Павла Шадыханова в матче «Торпедо» — «Спартак» (1:2).

— Какую оценку поставили бы Шадыханову за этот матч?

— Если по пятибалльной шкале, то чуть ниже тройки.

— Сурово. Все ли три пенальти, назначенные в ворота автозаводцев, вам понятны?

— Понятны-то все, только я с одним не согласен.

— С первым?

— Да. Объясню. В момент борьбы за мяч Дуарте в прыжке опирается на игрока «Торпедо» Кожемякина, выигрывает верховой мяч, сбрасывает вниз. Мяч попадает в руку Нетфуллину.

— Повод для назначения 11-метрового?

— Не соглашусь. Шадыханову подсказал ВАР. Не хотел бы анализировать уровень квалификации, но решение принято не по правилам игры. Для меня это очевидно.

Роман Зобнин забивает пенальти в ворота Егора Бабурина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Но ведь у Нетфуллина левая рука была отставлена в сторону.

— Она была отставлена вниз, а не поднята вверх. Торпедовец даже наклонился, так как на него оказывалось давление. Удара по по воротам не было, он не спасал команду. Мяч просто попал ему в руку. А самое важное, что Дуарте в том эпизоде сам фолил в воздухе на другом торпедовце — Кожемякине. Для меня это не пенальти. Вроде бы простая игровая ситуация, а такой судейский ляп... Хорошо, что футбольный бог не позволил спартаковцам открыть счет. А если бы Бальде забил?

— По второму и третьему 11-метровым вопросов нет?

— Есть одно нарекание.

— Какое?

— В третьем случае следовало удалить защитника «Торпедо» Самсонова. Очень грубый фол с его стороны на Бальде.

— Но нога у торпедовца была согнута.

— Ну и что? Он полетел в ногу форварду «Спартака» открытой подошвой! В голеностоп! Мог реально покалечить игрока красно-белых. Это красная карточка. Самсонов не сыграл в мяч. Это очень агрессивная атака. Почему Шадыханов его не удалил, а ограничился лишь желтой? Вопрос...

— В пользу «Спартака» назначили три пенальти за один тайм. Теперь критики красно-белых начнут вспоминать встречу московского клуба с главой наших судей Павлом Каманцевым.

— А то... «Спартак» сам дал такой повод. Ведь все, как говорится, подшивается в одну папку...

— В смысле?

— А вспомните предыдущий тур — дерби с «Динамо». За что поставили пенальти на Зобнине? ЭСК признала это ошибкой. Как снежный ком... Почему такие трактовки? Почему встречались только со «Спартаком»? Неслучайно Валерий Карпин призвал Каманцева провести лекцию и для «Ростова». Встречи, конечно, вещь полезная. Но почему их проводят в разгар чемпионата и только с одним клубом? К чему такая избирательность? Ну если назрела такая необходимость, соберите тогда в срочном порядке все клубы, пообщайтесь, разъясните. А теперь что получается?

— Что?

— «Спартак» встретился с Каманцевым. После этого арбитры совершают ошибки в пользу красно-белых. Совпадение? Может быть... Доказать, конечно, ничего не возможно, но что подумают люди? Какая молва пойдет?

— Мартинс заслужил вторую желтую за саркастические аплодисменты в адрес судьи?

— Если он так отреагировал на решение арбитра, то да. Но почему решение принималось так долго? Почему после паузы? Шадыханову помог ВАР? Тогда вновь возникают вопросы к уровню наших судей в поле. Потому я и поставил бы ему три с минусом.