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«Почему сам не уехал?» Как отреагировали на совет Березуцкого футболистам пробовать себя за границей

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Дмитрий Губерниев, Василий Березуцкий и Елена Вяльбе.
Василий Березуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Есть и те, кто с ним согласен.

Василий Березуцкий в интервью YouTube-каналу Nobel призвал российских футболистов уезжать из страны, если есть такая возможность. Бывший защитник ЦСКА и сборной России считает, что это необходимо, если игроки хотят чего-то добиться на высоком уровне.

«Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо сто процентов уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые могут выступать хоть где-то, должны выступать. И не важно, за какую страну, не важно, под каким флагом. Он потратил на это 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть», — заявил Березуцкий.

За неоднозначное заявление экс-футболиста ЦСКА и сборной России сразу же раскритиковали. Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас вратарь номер один. Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит».

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тоже не сильно сдерживалась: «Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить».

Правда, не все набросились на Василия. Дмитрий Губерниев, на днях крепко поругавшийся со своими коллегами с «Матч ТВ», вступился за экс-футболиста и раскритиковал Вяльбе: «Вот мне интересно, кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий — гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше, чем Вяльбе, ибо он — футболист! Футболист, который одержал много красивых побед за ЦСКА и сборную России! Выиграл Кубок УЕФА! А футбол — вид спорта номер один! И приличным людям нет никакого дела до того, в какой Испании Вася сейчас живет! С его высказываниями можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима! Госпожа Вяльбе — стыд и срам...»

Василий Березуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Татьяна Тарасова тоже не стала осуждать Березуцкого: «У каждого человека своя жизнь и свои собственные установки. У него такая, у другого — другая. Я не осуждаю никого. Спортсмены сами принимают решение, смотря как они привязаны к стране, с которой вышли на большие результаты».

Экс-футболист «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис и вовсе поддержал коллегу: «Я всегда говорил и буду говорить: если вы хотите развиваться как спортсмен именно в футболе — я не говорю о других видах спорта, — то надо уезжать. Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения. Италия, Испания, Германия, Франция — это все очень сильные страны, поэтому буду только приветствовать, если наши спортсмены будут уезжать туда».

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В Государственной думе тоже прокомментировали высказывание Березуцкого. Светлана Журова не стала критиковать футболиста — но только до уточнения: «Тут можно манипулировать. Если бы он сказал уезжать в Латинскую Америку, в Аргентину, мы бы возмущались? Это же БРИКС — мы дружим, у нас все хорошо, играем друг против друга. И контекст совсем другой. А если бы речь шла об, условно, Германии, все бы начали возмущаться. Так что вопрос открыт: смотря куда ехать. Если наши футболисты на каких-то этапах поедут играть в Аргентину, ничего в этом плохого нет, это дружественная страна. Он же не уточнял, куда именно надо уезжать — в этом вся загвоздка. Все почему-то сразу додумали, что он имел в виду Францию или Германию. Перед тем как вешать ярлыки, надо уточнить, что он имел в виду. Обмен игроками с Аргентиной или Бразилией — почему нет? Это лидеры мирового футбола».

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год, выиграл 20 трофеев — Кубок УЕФА, шесть чемпионских титулов, семь Кубков и шесть Суперкубков России. После завершения карьеры некоторое время Березуцкий работал тренером (в том числе возглавлял ЦСКА), а последние полгода проживает в Испании.

Василий Березуцкий
Владимир Пономарев
Футбол
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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 - : -
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