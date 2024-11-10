Тяжелый матч для «Зенита» в Грозном. У Кассьерры гол плюс пас, «Ахмат» чуть не вырвал ничью
Волею судьбы и календаря «Ахмат» и «Зенит» встречались второй раз на этой неделе. Кубковая игра, прошедшая 6 ноября, завершилась уверенной победой питерцев со счетом 3:0. Но чемпионат — другое дело. Здесь у грозненцев, идущих в зоне прямого вылета, совсем другая мотивация. Как и у сине-бело-голубых, которые хотели вернуться на первую строчку.
Составы команд кардинально поменялись по сравнению с матчем в среду. Главная неожиданность у «Зенита» — отсутствие в заявке Вендела. По словам Сергея Семака, бразилец получил мышечное повреждение. По этой причине 48-летний специалист изменил схему, перейдя на 4-4-2 с Кассьеррой и Лусиано впереди.
Сергей Ташуев больших сюрпризов не преподнес. Уткин, Садулаев и Самородов вышли с первых минут в атаке. Швец занял позицию защитника, а Камило пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.
Результативный тайм
Так исторически сложилось, что в Грозном у «Зенита» нередко возникают трудности (5:1 в прошлом сезоне — скорее исключение). Но вряд ли кто-то мог предположить, что начало матча получится настолько обескураживающим для действующего чемпиона — уже на второй минуте хозяева открыли счет. Садулаев обыграл Караваева на левом фланге и отдал передачу в штрафную, где первым на мяче оказался подключившийся в атаку Адамов. Защитник хладнокровно поразил ворота своего однофамильца. Арсен не стал праздновать гол, так как принадлежит невской команде.
Но сине-бело-голубые достаточно быстро встрепенулись: уже через семь минут Мантуан установил равновесие. В этом эпизоде отдельно стоит отметить игру Кассьерры, который сначала сделал ложное движение, а потом покатил на бразильца. А тот уже расчетливо прошил ближний угол.
После результативного старта футболисты чуть успокоились. И сложно сказать, как повернулась бы игра дальше, если бы не ошибка Швеца в эпизоде, который не предвещал беды. Тем более что Антон сам перехватил передачу в районе 11-метровой отметки. Но терять мяч в такой опасной зоне, конечно же, нельзя. Кассьерра тут же наказал.
Вообще колумбиец выделялся на поле. Бодро двигался, совершал много открываний, чувствовал себя уверенно. Было видно, что ему комфортно играть в двойке нападающих с Лусиано. А вот аргентинец практически не был заметен в атаке.
Ближе к концовке тайма стало много нарушений правил, темп упал. Незадолго до свистка на перерыв хороший момент отличиться был у Садулаева, но он не попал по воротам.
Любопытно, что статистика по ударам в створ полностью повторила счет на табло — 2:1 в пользу «Зенита».
Без голов, но с удалением
В начале второй 45-минутки Семак заменил Караваева на Алипа, перейдя на расстановку в три центральных защитника. Правая бровка в такой формации отдавалась на откуп Мантуану. На этом фланге Садулаев был активен, поэтому решение внести корректировки напрашивалось.
После перерыва игра стала еще более вязкой. Градус борьбы постепенно накалялся, что в итоге чуть не вылилось в драку. Кассьерра оказался на газоне после единоборства, а затем вскочил, побежав в гущу игроков «Ахмата». Что не понравилось колумбийцу — непонятно. Возможно, услышал нелицеприятные слова в свой адрес. К счастью, главный арбитр Артем Чистяков вовремя потушил пламя.
К середине второй половины стало ясно — несмотря на преимущество в счете, игра складывалась не по плану тренерского штаба «Зенита». Петербуржцы уступали по владению мячом и совсем не беспокоили Шелию. Отсюда и очередные замены в атаке: появились Соболев и Педро. Правда, в случае с выходом бразильца замена скорее вынужденная — Мантуан получил повреждение. Семак снова вернулся к схеме с четырьмя защитниками.
Происходящее на поле все меньше напоминало футбол. Количество фолов в какой-то момент перевалило за отметку 30. А закончилось все удалением Камилова, который с нарушением правил остановил Педро у своей штрафной. Правда, в самой концовке чуть не произошла неожиданная развязка — Садулаев пробил в штангу. «Зенит» мог потерять в Грозном два очка.
2:1 — петербуржцы одержали победу, но вряд ли могут быть сильно довольны собой. Но это тот случай, когда игра забудется, а результат останется. Сине-бело-голубые — в гонке за чемпионство.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|1 : 2
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|4 : 0
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|1 : 2
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3