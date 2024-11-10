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Тяжелый матч для «Зенита» в Грозном. У Кассьерры гол плюс пас, «Ахмат» чуть не вырвал ничью

«Зенит» в большинстве обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
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«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 в матче РПЛ. 10 ноября 2024 года.
Фото ФК «Ахмат»
Хозяева заканчивали матч вдесятером.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Зенит

Волею судьбы и календаря «Ахмат» и «Зенит» встречались второй раз на этой неделе. Кубковая игра, прошедшая 6 ноября, завершилась уверенной победой питерцев со счетом 3:0. Но чемпионат — другое дело. Здесь у грозненцев, идущих в зоне прямого вылета, совсем другая мотивация. Как и у сине-бело-голубых, которые хотели вернуться на первую строчку.

Составы команд кардинально поменялись по сравнению с матчем в среду. Главная неожиданность у «Зенита» — отсутствие в заявке Вендела. По словам Сергея Семака, бразилец получил мышечное повреждение. По этой причине 48-летний специалист изменил схему, перейдя на 4-4-2 с Кассьеррой и Лусиано впереди.

Сергей Ташуев больших сюрпризов не преподнес. Уткин, Садулаев и Самородов вышли с первых минут в атаке. Швец занял позицию защитника, а Камило пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.

Результативный тайм

Так исторически сложилось, что в Грозном у «Зенита» нередко возникают трудности (5:1 в прошлом сезоне — скорее исключение). Но вряд ли кто-то мог предположить, что начало матча получится настолько обескураживающим для действующего чемпиона — уже на второй минуте хозяева открыли счет. Садулаев обыграл Караваева на левом фланге и отдал передачу в штрафную, где первым на мяче оказался подключившийся в атаку Адамов. Защитник хладнокровно поразил ворота своего однофамильца. Арсен не стал праздновать гол, так как принадлежит невской команде.

Но сине-бело-голубые достаточно быстро встрепенулись: уже через семь минут Мантуан установил равновесие. В этом эпизоде отдельно стоит отметить игру Кассьерры, который сначала сделал ложное движение, а потом покатил на бразильца. А тот уже расчетливо прошил ближний угол.

После результативного старта футболисты чуть успокоились. И сложно сказать, как повернулась бы игра дальше, если бы не ошибка Швеца в эпизоде, который не предвещал беды. Тем более что Антон сам перехватил передачу в районе 11-метровой отметки. Но терять мяч в такой опасной зоне, конечно же, нельзя. Кассьерра тут же наказал.

Вообще колумбиец выделялся на поле. Бодро двигался, совершал много открываний, чувствовал себя уверенно. Было видно, что ему комфортно играть в двойке нападающих с Лусиано. А вот аргентинец практически не был заметен в атаке.

Ближе к концовке тайма стало много нарушений правил, темп упал. Незадолго до свистка на перерыв хороший момент отличиться был у Садулаева, но он не попал по воротам.

Любопытно, что статистика по ударам в створ полностью повторила счет на табло — 2:1 в пользу «Зенита».

Лечи Садулаев (&laquo;Ахмат&raquo;) и&nbsp;Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» победил «Ахмат» в Грозном. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Без голов, но с удалением

В начале второй 45-минутки Семак заменил Караваева на Алипа, перейдя на расстановку в три центральных защитника. Правая бровка в такой формации отдавалась на откуп Мантуану. На этом фланге Садулаев был активен, поэтому решение внести корректировки напрашивалось.

После перерыва игра стала еще более вязкой. Градус борьбы постепенно накалялся, что в итоге чуть не вылилось в драку. Кассьерра оказался на газоне после единоборства, а затем вскочил, побежав в гущу игроков «Ахмата». Что не понравилось колумбийцу — непонятно. Возможно, услышал нелицеприятные слова в свой адрес. К счастью, главный арбитр Артем Чистяков вовремя потушил пламя.

К середине второй половины стало ясно — несмотря на преимущество в счете, игра складывалась не по плану тренерского штаба «Зенита». Петербуржцы уступали по владению мячом и совсем не беспокоили Шелию. Отсюда и очередные замены в атаке: появились Соболев и Педро. Правда, в случае с выходом бразильца замена скорее вынужденная — Мантуан получил повреждение. Семак снова вернулся к схеме с четырьмя защитниками.

Происходящее на поле все меньше напоминало футбол. Количество фолов в какой-то момент перевалило за отметку 30. А закончилось все удалением Камилова, который с нарушением правил остановил Педро у своей штрафной. Правда, в самой концовке чуть не произошла неожиданная развязка — Садулаев пробил в штангу. «Зенит» мог потерять в Грозном два очка.

2:1 — петербуржцы одержали победу, но вряд ли могут быть сильно довольны собой. Но это тот случай, когда игра забудется, а результат останется. Сине-бело-голубые — в гонке за чемпионство.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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Кр. Советов – ЦСКА
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Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Муталип Алибеков

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