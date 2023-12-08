Рибалта в «Спартаке»: ребята, вы серьезно? Хавьер лишь изображает кипучую деятельность. Мнение Кудинова
Мнение
Насколько помню, Хавьер Рибалта никогда не был шеф-скаутом туринского «Ювентуса». А когда я в свое время спрашивал про него у Массимо Карреры, возглавлявшего молодежный сектор «Юве», тот вообще не смог вспомнить про испанца.
Подозреваю, что и шеф-скаутом «МЮ» Хавьер тоже никогда не был, а в «Зенит» попал по недоразумению. У него был контракт аж на три сезона, и в клубе не дождались его окончания, хотя на публике делали вид, что Рибалта настоящий спортивный директор. В это же время сами уже не знали, как избавиться от бездельника с понтами. К счастью, Хавьер сам договорился с «Пармой».
В другом амбициозном проекте он отработал 12 или 13 месяцев и все завалил, получив в местной прессе черную метку и пинок от хозяев. При Рибалте в роли не пойми кого богатая «Парма» заняла 12-е место в серии В. Сегодня клуб при тех же владельцах лидирует в той же лиге и практически наверняка вернется в элиту.
В знаменитом французском «Марселе», куда Хавьер опять же попал благодаря своим таинственным покровителям, он продержался недолго. Оттуда его тоже попросили.
Хавьер умеет хорошо одеваться и показательно не расстается с телефоном, изображая кипучую деятельность. Помню, что на сборах Зенита" только смеялись, когда он бродил по тренировочному полю или за оградой с приклеенным к уху мобильником. Да, Хавьер говорит на нескольких языках, и тут надо отдать ему должное. Но в сегодняшнем европейском футболе этим мало кого удивишь. Если этого персонажа «Спартак» действительно рассматривает на роль спортивного директора, то в «Зените» точно потирают руки от удовольствия. Думаю, что и в других наших клубах тоже.
Чуть не забыл. Вы скажете — а как же историческая продажа Леандро Паредеса в «ПСЖ»? Рибалта, конечно, приписывает ее себе, но не факт, что так оно и есть. Я вот, например, слышал версию о том, что свое веское слово перед шейхами замолвил один очень известный человек из мира нашего футбола.
Как бы то ни было, грамотная продажа Паредеса — это одинокий прекрасный ход, но не более того. Если «Спартаку» нужен системный подход и настоящий работяга в должности спортивного директора, то это не к Хавьеру. Уж извините.
* Позиция автора может не совпадать с мнением редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4