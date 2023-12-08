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Рибалта в «Спартаке»: ребята, вы серьезно? Хавьер лишь изображает кипучую деятельность. Мнение Кудинова

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хавьер Рибалта.
Фото ФК «Зенит»
Делать его спортивным директором — не лучшая идея.

Мнение

Насколько помню, Хавьер Рибалта никогда не был шеф-скаутом туринского «Ювентуса». А когда я в свое время спрашивал про него у Массимо Карреры, возглавлявшего молодежный сектор «Юве», тот вообще не смог вспомнить про испанца.

Подозреваю, что и шеф-скаутом «МЮ» Хавьер тоже никогда не был, а в «Зенит» попал по недоразумению. У него был контракт аж на три сезона, и в клубе не дождались его окончания, хотя на публике делали вид, что Рибалта настоящий спортивный директор. В это же время сами уже не знали, как избавиться от бездельника с понтами. К счастью, Хавьер сам договорился с «Пармой».

Хавьер Рибалта. Зачем «Спартаку» Рибалта? Нужно убрать должность спортивного директора. Мнение Алланазарова

В другом амбициозном проекте он отработал 12 или 13 месяцев и все завалил, получив в местной прессе черную метку и пинок от хозяев. При Рибалте в роли не пойми кого богатая «Парма» заняла 12-е место в серии В. Сегодня клуб при тех же владельцах лидирует в той же лиге и практически наверняка вернется в элиту.

В знаменитом французском «Марселе», куда Хавьер опять же попал благодаря своим таинственным покровителям, он продержался недолго. Оттуда его тоже попросили.

Сергей Семак и Хавьер Рибалта.
Фото ФК «Зенит»

Хавьер умеет хорошо одеваться и показательно не расстается с телефоном, изображая кипучую деятельность. Помню, что на сборах Зенита" только смеялись, когда он бродил по тренировочному полю или за оградой с приклеенным к уху мобильником. Да, Хавьер говорит на нескольких языках, и тут надо отдать ему должное. Но в сегодняшнем европейском футболе этим мало кого удивишь. Если этого персонажа «Спартак» действительно рассматривает на роль спортивного директора, то в «Зените» точно потирают руки от удовольствия. Думаю, что и в других наших клубах тоже.

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Чуть не забыл. Вы скажете — а как же историческая продажа Леандро Паредеса в «ПСЖ»? Рибалта, конечно, приписывает ее себе, но не факт, что так оно и есть. Я вот, например, слышал версию о том, что свое веское слово перед шейхами замолвил один очень известный человек из мира нашего футбола.

Как бы то ни было, грамотная продажа Паредеса — это одинокий прекрасный ход, но не более того. Если «Спартаку» нужен системный подход и настоящий работяга в должности спортивного директора, то это не к Хавьеру. Уж извините.

* Позиция автора может не совпадать с мнением редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Брайан Мансилья

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