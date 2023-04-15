«Спартак» установил рекорд РПЛ. Пробил три пенальти за тайм, но забил лишь раз
«Спартак» в матче 23-го тура РПЛ после первого тайма обыгрывает «Торпедо» — 2:0, забив с игры и после удара с одиннадцатиметровой отметки. Красно-белые доминировали по ходу тайма и заработали аж три пенальти.
В РПЛ ни одна команда еще не пробивала аж три удара с одиннадцатиметровой отметки за тайм, так что «Спартак» установил рекорд лиги.
На 14-й минуте «Спартак» мог открыть счет после назначения первого пенальти. Главный арбитр встречи Павел Шадыханов после подсказки ВАР зафиксировал игру рукой Равиля Нетфуллина в своей штрафной.
К точке подошел Кейта Бальде, который мощным ударом отправил мяч в перекладину.
Позже форвард забил с игры — завершил комбинацию гостей после передачи Пруцева ударом низом в дальний угол.
На 40-й минуте Шадыханов снова указал на точку — Бальде в штрафной обыграл защитника хозяев Кожемякина, который сбил его ударом по пятке.
На этот раз к точке подошел Руслан Литвинов, но «Спартак» снова не реализовал 11-метровый. Егор Бабурин взял удар спартаковца.
Третий пенальти за тайм снова заработал Бальде — после прострела с фланга форвард пробил по воротам, прямой ногой в него влетел Самсонов. Шадыханов момент упустил, но ВАР отправил арбитра к монитору, и после изучения повтора рефери указал на точку.
Роман Зобнин стал третьим исполнителем пенальти от «Спартака» и на этот раз реализовал удар.
Этот гол стал тысячным для «Спартака» в истории РПЛ.
Третий пенальти в ворота своей команды тренер «Торпедо» Пеп Клотет принять не смог и возмутился настолько эмоционально, что получил прямую красную карточку от Шадыханова.
Испанец выдал один из главных хайлайтов весны в РПЛ — не стал уходить в подтрибунку, а решил просто перелезть через ограждение на первый ряд трибун. Шикарный костюм тренера во время этого маневра не пострадал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4