«Спартак» должен выводить Камоцци и Попова из тени, если история с Трабукки и Гурцкая чему-нибудь научила

Максим Алланазаров — об очередных изменениях в структуре красно-белых и их влиянии на дальнейшую жизнь клуба

Мнение

В пятницу сразу несколько Telegram-каналов, а позже СМИ сообщили информацию, которая в последний месяц не являлась такой уж большой тайной. Глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов покидает клуб, тем самым летняя трансферная кампания признана неудачной. Последние матчи в чемпионате России показали руководству, что усиления состава, которое требовалось для полноценной борьбы за чемпионство, по факту не произошло. Пришедшие при Шамиле Газизове и Акавове игроки пока не приносят большой пользы, а важность зимнего трансферного окна возрастает в разы. Вторая ошибка подряд может обернуться непопаданием даже в Лигу Европы.

В спартаковских кругах уже довольно давно говорят о том, что должность спортивного директора, которая будет возвращена в структуру управления, может занять бывший функционер «Спартака» Дмитрий Попов. Он покинул аналогичный пост летом 2016 года, но влияния не утратил. Например, продолжает консультировать владельца клуба Леонида Федуна по трансферным вопросам. Со стороны Заремы Салиховой консультантом по селекции выступает итальянский агент Франко Камоцци. Как они будут строить работу с Поповым, пока категорически непонятно.

Люди, близкие к «Спартаку», отмечают, что в данный момент Газизов не находится под ударом, но, зная, какой это непростой организм, сложно давать гарантии, что генеральный директор (при условии плохих результатов) не может быть уволен уже будущим летом. Газизов, сменивший Томаса Цорна, первым делом поменял селекционный отдел и несколько раз говорил, что «Спартак» то ищет, то не ищет спортивного директора. Глядя на трансферные потуги в минувшее окно, лично у меня не складывалось ощущения, что все причастные к приобретениям новичков действуют слаженно и синхронно.

В этом сезоне принято сравнивать нынешний «Спартак» с чемпионским. Во времена первого за долгие годы триумфа Федуна рядом с ним были иностранный тренер и люди, которые выполняли негласную функцию спортивных директоров. Марко Трабукки и Тимур Гурцкая в 2016-2017 годах имели рычаги для формирования команды, работая под непосредственным присмотром члена совета директоров Александра Жиркова.

Рядом с Федуном сегодня Салихова с функционалом Жиркова, а в роли Трабукки и Гурцкая выступают Камоцци и Газизов. Чтобы не повторить ошибки прошлого, владельцу «Спартака» всего лишь нужно вывести первого из тени и отдать ему пост спортивного директора. Попов в таком случае возглавит селекционный отдел. Или наоборот.

Официальные должности в клубе наложат на Камоцци и Попова ответственность и значительно уменьшат количество разговоров о непонятных источниках влияния на трансферы. Чемпионский «Спартак» буквально разорвало в лоскуты из-за внутренних интриг и передела сфер влияния после ухода Жиркова. Федуну важно сейчас не допустить повторения такого же сценария.

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