«Спартак» был лучше в дерби, даже играя в меньшинстве. Что «Локо» делал бы без Дзюбы?

Матч, в котором Абаскаль классно отреагировал на удаление.

«Спартак» и «Локомотив» неслучайно закрепились в статусе самых непредсказуемых топ-клубов лиги. Прошло 14 туров, а мы до сих пор не можем понять, что ждать от каждого из них в конкретном матче. И дерби в Черкизово еще сильнее спутало расклады.

Перед последней паузой на сборные Гильермо Абаскаль спасся благодаря голу Медины, который нарушил все законы логики битвы с ЦСКА, в котором соперник был лучше абсолютно во всем.

Но что произошло дальше? Трудовая победа над «Пари НН» (факт в том, что «Спартак» всегда хорош после перерывов, когда у Гильермо есть возможность поработать над ошибками), поражения от «Факела» и «Краснодара», а теперь — ничья с «Локомотивом». В гостях в премьер-лиге «Спартак» не побеждал аж с 5 августа, когда в Казани разгромил «Рубин» (4:1).

Все это звучит не очень, но точно ли нам есть, что предъявить команде и Гильермо за последнюю неделю? Например, матч в Воронеже невозможно анализировать с точки зрения качества игры — на таком поле побеждает тот, кто лучше в силовом футболе. А это «Факел». С «Краснодаром» не было турнирной мотивации, зато было двойное касание Соболева при исполнении пенальти.

Плохой газон, невезение — к перерыву черкизовского дерби казалось, что список отговорок пополнится удалением Хлусевича, которое должно было сломать игру. Но этого же не случилось. Наоборот, «Спартак» вдесятером выглядел так, будто у «Локо» не было никакого преимущества. И в первую очередь это заслуга Абаскаля. Мы часто его критикуем (и по делу), но важно отмечать и позитивные решения.

Согласитесь, больше тайма в меньшинстве — слишком весомое преимущество, когда встречаются плюс-минус равные оппоненты. А Гильермо грамотно отреагировал на потерю Хлусевича и перестроил игру так, что команда вообще не потеряла в качестве. И даже повела в счете.

Абаскаль не запаниковал и довел тайм с Зиньковским на позиции защитника. Выпустил направо Мозеса, который последний раз играл латераля в «Челси» у Антонио Конте. И был хорош и тогда, и сейчас. Зиньковский же спокойно вернулся в атаку и открыл счет, что при игре в таких условиях — реально максимум.

В этот момент возникли вопросы уже к «Локомотиву». Полгода назад команда проехалась по всем в РПЛ и нацеливалась на серьезные задачи (топ-3 РПЛ и финал Кубка) в новом сезоне, но до сих пор находится в поиске:

1. Стартового состава: в первых турах менялись центральные защитники, а теперь ротируются фланги и центр поля.

2. Игры, по которой есть вопросы даже в спасенных матчах: с «Крыльями» и «Краснодаром». А поражения от «Оренбурга» и «Ростова» мы даже не берем.

3. Наконец, результата: команда с таким подбором исполнителей может не выигрывать в РПЛ с 30 сентября (это не катастрофа), но обязана забирать победу в дерби над соперником, оставшимся в меньшинстве на 52 минуты.

Все это время мы говорим о зависимости от Дзюбы — даже те, кто, как и я, изначально скептически воспринимал его подписание. И это показатель не только класса игрока, который даже в 35, растеряв скорость и рывки, влияет на большие матчи РПЛ; но и скудности командных действий, не способной активировать план Б даже играя против десятерых.

Да, были моменты у Рыбчинского и Пиняева, опасно бил Тикнизян. Но и про выход один на один Промеса забывать не стоит — при всех вводных «Локо» еще не хватало проиграть!

«Скорее это упущенная победа, чем вырванная ничья», — сказал после дерби Зиньковский, и объективно с ним тяжело не согласиться. В отличие от «Локомотива», «Спартак» заставил восхищаться собой — а заодно прикидывать, где бы сейчас шла команда Абаскаля без всех экспериментов с составом, смен тактики по ходу матчей и постоянного давления.

«Зенит» ведь действительно расчистил путь к первому месту — впервые за пять лет. Это сейчас он перестроился и забирает победы с запасом (как с «Ахматом» и «Балтикой»). Но кризис был, а им из реальных конкурентов воспользовался только «Краснодар», который не убирает лидеров на скамейку, не стесняется прагматичного футбола и уже в субботу выйдет на главный матч первого круга в статусе лидера чемпионата.

«Спартак» и «Локо» посмотрят на это с пятого и шестого мест. И только не говорите, что это незаслуженно.

Сами виноваты.