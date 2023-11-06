«Спартак» был лучше в дерби, даже играя в меньшинстве. Что «Локо» делал бы без Дзюбы?
«Спартак» и «Локомотив» неслучайно закрепились в статусе самых непредсказуемых топ-клубов лиги. Прошло 14 туров, а мы до сих пор не можем понять, что ждать от каждого из них в конкретном матче. И дерби в Черкизово еще сильнее спутало расклады.
Перед последней паузой на сборные Гильермо Абаскаль спасся благодаря голу Медины, который нарушил все законы логики битвы с ЦСКА, в котором соперник был лучше абсолютно во всем.
Но что произошло дальше? Трудовая победа над «Пари НН» (факт в том, что «Спартак» всегда хорош после перерывов, когда у Гильермо есть возможность поработать над ошибками), поражения от «Факела» и «Краснодара», а теперь — ничья с «Локомотивом». В гостях в премьер-лиге «Спартак» не побеждал аж с 5 августа, когда в Казани разгромил «Рубин» (4:1).
Все это звучит не очень, но точно ли нам есть, что предъявить команде и Гильермо за последнюю неделю? Например, матч в Воронеже невозможно анализировать с точки зрения качества игры — на таком поле побеждает тот, кто лучше в силовом футболе. А это «Факел». С «Краснодаром» не было турнирной мотивации, зато было двойное касание Соболева при исполнении пенальти.
Плохой газон, невезение — к перерыву черкизовского дерби казалось, что список отговорок пополнится удалением Хлусевича, которое должно было сломать игру. Но этого же не случилось. Наоборот, «Спартак» вдесятером выглядел так, будто у «Локо» не было никакого преимущества. И в первую очередь это заслуга Абаскаля. Мы часто его критикуем (и по делу), но важно отмечать и позитивные решения.
Согласитесь, больше тайма в меньшинстве — слишком весомое преимущество, когда встречаются плюс-минус равные оппоненты. А Гильермо грамотно отреагировал на потерю Хлусевича и перестроил игру так, что команда вообще не потеряла в качестве. И даже повела в счете.
Абаскаль не запаниковал и довел тайм с Зиньковским на позиции защитника. Выпустил направо Мозеса, который последний раз играл латераля в «Челси» у Антонио Конте. И был хорош и тогда, и сейчас. Зиньковский же спокойно вернулся в атаку и открыл счет, что при игре в таких условиях — реально максимум.
В этот момент возникли вопросы уже к «Локомотиву». Полгода назад команда проехалась по всем в РПЛ и нацеливалась на серьезные задачи (топ-3 РПЛ и финал Кубка) в новом сезоне, но до сих пор находится в поиске:
1. Стартового состава: в первых турах менялись центральные защитники, а теперь ротируются фланги и центр поля.
2. Игры, по которой есть вопросы даже в спасенных матчах: с «Крыльями» и «Краснодаром». А поражения от «Оренбурга» и «Ростова» мы даже не берем.
3. Наконец, результата: команда с таким подбором исполнителей может не выигрывать в РПЛ с 30 сентября (это не катастрофа), но обязана забирать победу в дерби над соперником, оставшимся в меньшинстве на 52 минуты.
Все это время мы говорим о зависимости от Дзюбы — даже те, кто, как и я, изначально скептически воспринимал его подписание. И это показатель не только класса игрока, который даже в 35, растеряв скорость и рывки, влияет на большие матчи РПЛ; но и скудности командных действий, не способной активировать план Б даже играя против десятерых.
Да, были моменты у Рыбчинского и Пиняева, опасно бил Тикнизян. Но и про выход один на один Промеса забывать не стоит — при всех вводных «Локо» еще не хватало проиграть!
«Скорее это упущенная победа, чем вырванная ничья», — сказал после дерби Зиньковский, и объективно с ним тяжело не согласиться. В отличие от «Локомотива», «Спартак» заставил восхищаться собой — а заодно прикидывать, где бы сейчас шла команда Абаскаля без всех экспериментов с составом, смен тактики по ходу матчей и постоянного давления.
«Зенит» ведь действительно расчистил путь к первому месту — впервые за пять лет. Это сейчас он перестроился и забирает победы с запасом (как с «Ахматом» и «Балтикой»). Но кризис был, а им из реальных конкурентов воспользовался только «Краснодар», который не убирает лидеров на скамейку, не стесняется прагматичного футбола и уже в субботу выйдет на главный матч первого круга в статусе лидера чемпионата.
«Спартак» и «Локо» посмотрят на это с пятого и шестого мест. И только не говорите, что это незаслуженно.
Сами виноваты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
6
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
7
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3