Новая схема и проверка на профессионализм. Чего ждать от «Спартака» весной

Ближайшее время даст ответ на три ключевых вопроса — готовы ли красно-белые бороться за место в Лиге чемпионов, как поведут себя футболисты, зная об уходе главного тренера, и будет ли Доменико Тедеско на зимних сборах наигрывать схему с четырьмя защитниками

Борьба за Лигу чемпионов

«Спартак» закончил первую часть сезона на третьем месте, но общее впечатление прилично испортили поражения в Сочи и Санкт-Петербурге. Они оказались действительно очень болезненными: кто-то даже утверждал, что москвичи двумя играми завалили весь сезон. И дело даже не в том, что красно-белые отстали от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Гораздо хуже то, насколько беспомощно команда выглядела в Питере. Запоминается последнее, поэтому все спартаковское сообщество ушло на зимние каникулы в упадническом настроении.

Хотя все далеко не так плохо. Отыграть можно и шесть очков, но для этого в «Зените» что-то должно пойти не так. А вот второе место, дающее путевку в Лигу чемпионов, — это реальная цель, до ЦСКА всего два очка. И говорить здесь нужно именно о ЛЧ (пусть и с квалификациями, которые «Спартаку» исторически даются непросто). Потому что просто выход в еврокубки в нашем случае — это практически синоним попадания в Лигу конференций. Пока мы слабо представляем себе, что это такое, но новый турнир уже воспринимается как второсортный. Наверное, Доменико Тедеско хотел бы запомниться чем-то более существенным, а не как первый тренер, который вывел «Спартак» в Лигу конференций. И про Кубок в «Спартаке», конечно, не забывают.

Первые четыре матча в лиге после зимнего перерыва проведём в Москве! ? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 30, 2020

Профессионализм игроков

Весна для «Спартака» станет уникальной, так как работать с командой предстоит тренеру, уже объявившему о своем уходе. Для Германии говорить о своих планах за полгода до окончания контракта — это совершенно нормальная практика, у нас же к такому никто не привык, в том числе и игроки. Многие даже восприняли заявление Тедеско после матча с «Зенитом» как предательство. Поначалу казалось, что дорабатывать полгода нет никакого смысла и Доменико уже не вернется. Но уже очень скоро «Спартак» объявил, что Тедеско остается.

Мы спрашивали о сложившейся ситуации капитана Георгия Джикию, когда он приходил в гости к «СЭ». Ключевое слово в его ответе — «непонимание». «Трудно предположить, как это повлияет, — говорил Джикия перед Новым годом. — Но то, что видел лично я, — у команды непонимание ситуации. Такое было. Может, оно и к лучшему, что на следующий день все разъехались и чуть отвлеклись от происходящего. Теперь, видите, решилось, что до лета мы будем работать все вместе! А значит, кардинальных изменений не последует».

Нет сомнений в том, что оставшийся срок Тедеско отработает по максимуму. Посмотрим, как на ситуацию отреагируют футболисты, для них это определенный тест на профессионализм.

Новая схема

Тедеско часто обвиняют в отсутствии тактической вариативности. «Спартак» использует исключительно схему 5-3-2, и это, по мнению многих, делает команду уязвимой — красно-белые предсказуемы, их легко разобрать. Доменико спрашивали об этом после матча с «Ротором», состоявшегося в конце ноябре. Тренеру как раз озвучили мнение об отсутствии разнообразия в тактике и поинтересовались возможностью использования расстановки с четырьмя защитниками. «Безусловно, но нам нужно работать над этим, — ответил тогда Тедеско. — На зимних сборах возможны такие варианты. Может быть, после зимы будем использовать схему и с четырьмя защитниками». В связи с этим интересно понаблюдать за работой «Спартака» в ОАЭ. Если, конечно, Тедеско хоть что-то покажет — он не большой любитель раскрывать карты перед официальными играми.

?? На сборах в ОАЭ сыграем с «Пахтакором» ? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 4, 2021

Пока же лучшую вариативность Тедеско нашел в атаке. Тренер научился максимально эффективно ротировать Джордана Ларссона, Эсекиеля Понсе и Александра Соболева — так, что, даже оставаясь в запасе, форварды выходили во втором тайме и помогали дожимать соперников. В этой связи особенно чувствительной оказалась потеря Соболева на заключительном отрезке первой части РПЛ. Тедеско много сетовал на это, не раз подчеркивал, что Соболев — исполнитель, которого хотел приобрести именно он сам. Выпуская Илью Кутепова вперед, тренер как бы говорил, что у него наигран вариант с большим нападающим, но такого сейчас нет. Правда, люди, которым адресовался этот отчаянный месседж, в клубе уже, похоже, не работают. Кстати, у «Спартака» есть еще нападающий Александр Кокорин, но в данном контексте о нем сказать нечего.

Поводом для смены тактики «Спартака» может стать возвращение Квинси Промеса, этот вопрос все еще остается открытым. В расстановке Тедеско просто-напросто нет позиции левого вингера, на которой в чемпионате России блистал голландец. Но все же Квинси — игрок такого масштаба и уровня (особенно для РПЛ), что под него стоит адаптировать схему и тактику.