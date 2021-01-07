Гайч возвращается в Аргентину? ЦСКА и «Спартак» хотят лучшего бомбардира «Фенербахче»?

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Гайч — все?

К форварду ЦСКА Адольфо Гайчу проявляет интерес аргентинский «Бока Хуниорс». Об этом пишет La Cuerveria. Ранее СМИ сообщали, что 21-летний нападающий не устраивает главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.

Агент Матиас Фавано, представляющий интересы Гайча, прокомментировал «СЭ» эту информацию.

- Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА, — сказал Фавано. — У нас нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому игроку нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет.

Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА и «Спартак» претендуют на Туфана?

Портал FutbolArena сообщил об интересе к 25-летнему игроку сборной Турции и «Фенербахче» Озану Туфану со стороны «Спартака» и ЦСКА. Еще одним претендентом называют английский «Вест Бромвич». Представители Туфана отрицают интерес со стороны английской команды.

В текущем сезоне чемпионата Турции Туфан забил 4 гола. Это лучший результат среди игроков «Фенербахче».

Озил уедет в Турцию?

По информации DHA, хавбек «Арсенала» Месут Озил согласовал контракт с «Фенербахче» на 3,5 года. Сообщается, что 32-летний игрок начнет зарабатывать в стамбульском клубе 5 миллионов евро в год.

В прошлый раз Озил выходил на поле в марте 2020 года в матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:0). В этом сезоне немецкого полузащитника не включили в заявку на матчи АПЛ и Лиги Европы.

В РПЛ едет еще один чех?

Агент полузащитника «Виктории» (Пльзень) Лукаша Калваха Роман Брулик подтвердил, что его клиентом интересуются в России.

- Мы фиксируем интерес к Лукашу из России, но пока все находится на уровне слухов, — заявил Брулик isport.blesk.cz. — Не могу пока сказать ничего конкретного по этому поводу. Кроме того, россияне сейчас готовятся к важным для себя праздникам, уже после них запустится трансферный рынок.

Ранее интерес к Калваху приписывали ЦСКА. А прошлым летом сообщали о том, что 25-летний чешский полузащитник может перейти в московское «Динамо».