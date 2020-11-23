Габаритная потеря. Как «Спартаку» играть без Соболева

В понедельник 23-летний форвард красно-белых перенес операцию на мениске и выбыл до зимней паузы в РПЛ. Но у Доменико Тедеско есть кем его заменить

В «Спартаке» ждут возвращения Соболева в ходе зимней паузы

Конечно, «Спартак» — не «Краснодар», на который свалилось большое число травм по ходу этого сезона. И не ЦСКА, где от безысходности Дивеев выходит на поле со сломанным носом.

Однако и у красно-белых есть потери. Одна из них — Максим Глушенков, порвавший «кресты». Жаль, а ведь мог бы исполнять роль «десятки», на позиции которой Тедеско приходится пробовать даже Александра Кокорина. Другая — Александр Соболев. Проблемы с блокадой сустава возникли у форварда еще в расположении сборной России.

— В ближайших матчах не будет Соболева. Я пересмотрел статистику последних наших восьми встреч, и в пяти или шести матчах его не было. Да, Александр выходил, но полных матчей на его счету не было. И следующие четыре игры он пропустит. Это очень грустно. Не секрет, что прошлой зимой я очень хотел, чтобы Соболев стал нашим футболистом, — сказал Тедеско на пресс-конференции после матча с «Динамо».

Конечно, Доменико хотел футболиста подобного типа! Габаритного форварда не хватало «Спартаку» во встречах с командами, обороняющимися низким блоком. Иногда эффективнее не накручивать соперника и пытаться отдать нестандартную передачу, а выиграть простое верховое единоборство в чужой штрафной.

Кроме того, Соболев — это возможность выйти из обороны в атаку через длинный пас: Александр опускался глубже для того, чтобы цепляться за мячи. А еще — зарабатывать фолы и помогать во время «стандартов».

Статистика Александра Соболева в РПЛ-2020/21

Минуты Голы xG Удары / матч Передачи под удар / матч Выигранные верховые единоборства / матч Заработанные фолы / матч Дриблинг / матч 694 5 4,47 4,54 1,95 5,3 1,8 0,8

Соболев — третий бомбардир красно-белых после Ларссона и Понсе. Он чаще всех бьет по воротам плюс занимает третье место по передачам под удар.

Что касается борьбы наверху, то в этом компоненте Александр с отрывом лидирует в «Спартаке», да и в целом занимает второе место в РПЛ. Соболев третий в команде по заработанным фолам, чаще нарушают правила только на Зобнине и Мозесе.

Кажется, заменить Соболева некем. В долгосрочной перспективе — да. А вот до зимней паузы варианты найдутся.

Понсе — в глубину

Еще до перехода Александра в «Спартак» была очевидна разница между двумя форвардами — Понсе и Ларссоном. Аргентинец — прыгучий, хорошо играющий головой и укрывающий мяч корпусом. Швед — скоростной, грамотно открывающийся на пространстве.

С приходом Тедеско москвичи перешли на схему 3-5-2, где нападающие выполняли разные функции. Ларссон располагался выше, обыгрывал один в один, отдавал передачи под удар низом, открывался в нужных зонах при контратаках.

Понсе действовал глубже, цепляясь за мячи. Его стиль — выиграть верховое единоборство, сделать скидку, открыться в штрафной на кросс с фланга. В минувшем сезоне аргентинец стал шестым в «Спартаке» по показателю выигранных дуэлей на «втором этаже» (1,7 за матч), а в этом — уже четвертый (2,5).

Понсе чаще бьет и забивает с правой ноги: 49 ударов и 7 голов за два сезона РПЛ. А вот на втором месте — голова: 32 удара и 3 мяча.

Вот карта касаний аргентинца в матче с «Динамо».

Карта касаний Понсе в матч 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1). Фото whoscored.com

Подпись к скрину: Карта касаний Понсе в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1). Источник: whoscored.com

Очень большой объем — в средней трети поля. Это и действия в прессинге, и прием мяча после длинных забросов от вратаря и защитников.

Жиго — в атаку

Еще Олег Кононов открыл эту опцию для «Спартака». Надо давить на «автобус» — выдвигай в атаку Жиго. При Тедеско такие забеги стали системными.

Самюэль — вообще универсальный футболист, хотя и центральный защитник по основному амплуа. Не получается выходить из-под прессинга — француз не только отдает качественный длинный пас, но и поднимается в опорную зону для розыгрыша мяча. Нужно протащить мяч к чужим воротам — не проблема, в таком случае Жиго действует в стиле форварда таранного типа.

Конечно, чистым нападающим Самюэля делать нельзя — пусть и на непродолжительный отрезок, оставшийся до перерыва. Сейчас это лучший центральный защитник «Спартака», еще и выдвигающийся на помощь опорникам в случае необходимости.

Однако эпизодически это решение грамотное. Не только во время стандартов, но и в периоды взлома плотной обороны соперника.

К примеру, вот карта касаний Жиго в матче с «Тамбовом» — командой, защищающейся низким блоком.

Карта касаний Жиго в матче 9-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). Фото whoscored.com

В своей штрафной француз практически не появлялся. Зато в середине поля — постоянно. Если соперник позволяет центральному защитнику продвигать мяч из этой зоны, то надо пользоваться.

Итог

Конечно, атака «Спартака» обеднеет с потерей Соболева. Тем более, еще один форвард — Кокорин — пока не может адаптироваться в новом клубе. У него нет ни четкой позиции, ни результативности. С другой стороны, габариты найдутся. Скрытые — как в случае с Понсе: классный прыжок при росте 180 сантиметров. И явные — как в ситуации с Жиго.

И еще: в «Спартаке» есть футболист, способный взять на себя все функции, включая завершение, если остальные не смогут. Это — Роман Зобнин. С такими кадрами никакие потери не страшны.

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com