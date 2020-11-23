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В «Спартаке» ждут возвращения Соболева в ходе зимней паузы

18:34
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Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии нападающего Александра Соболева, который сегодня был прооперирован в Италии.

— Соболев успешно прооперирован в Италии по поводу травмы коленного сустава. Ожидаем, что игрок вернется в общую группу в период зимней паузы. К возобновлению чемпионата точно должен быть готов. (Вячеслав Короткин)

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Соболев провел 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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