В «Спартаке» ждут возвращения Соболева в ходе зимней паузы
18:34
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии нападающего Александра Соболева, который сегодня был прооперирован в Италии.
— Соболев успешно прооперирован в Италии по поводу травмы коленного сустава. Ожидаем, что игрок вернется в общую группу в период зимней паузы. К возобновлению чемпионата точно должен быть готов. (Вячеслав Короткин)
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Соболев провел 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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