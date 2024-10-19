Как же легко «Краснодар» убрал «Спартак». Деян Станкович, что происходит?
Я давно не помню такого мощного «Краснодара».
Уверенного в себе, моментально определяющего слабые места соперника (хотя в случае со «Спартаком» они читались заранее) и прокаченного настолько, что даже после паузы на сборные каждый на поле четко знает, что делать и куда бежать. И выглядит гораздо сильнее тех, кто в спокойном режиме тренировался на базе.
Посмотрите на Кордобу, который сразу закошмарил весь центр обороны «Спартака», а Абену просто уничтожил — и в игровом плане, и морально. Или на Кевина Ленини, вернувшегося из сборной Кабо-Верде прямо перед игрой, но уже на 7-й минуте в одиночку вспоровшего все заготовки «Спартака» за две недели.
Деян Станкович монументально подготовился к «Краснодару»: выставил трех центральных защитников, распределил нагрузку на быстрые фланги и использовал двух форвардов. Но этими решениями фактически выключил команду на тайм.
Угальде снова потерялся слева — как и Николсон. Барко почти не помогал сзади, когда «Спартак» просто не мог перейти на чужую половину — и это не то чтобы удивительно, учитывая, что красно-белые впервые вышли играть по схеме 3-5-2.
Уже по первым минутам было понятно, что ключевая цель команды Станковича — продержаться хотя бы до середины тайма. Но даже это не удалось. Проход Ленини распахнул границы прогресса одного из самых критикуемых игроков «Краснодара» и вскрыл проблемы соперника в центре поля — где, казалось, все надежно. Шок, что в довольно безобидной ситуации недоработали все, кто включился в игру. Литвинов ошибся в передаче, Угальде не вступил в борьбу, Умяров открыл коридор и поскользнулся, а Абена не заблокировал удар — и заодно перекрыл обзор Максименко. Не провались хоть кто-нибудь в этой цепочке — гола можно было избежать. Но самое страшное — команда Станковича просто не понимала, что делать дальше.
Да, был неплохой отрезок в концовке тайма, когда гости выключились минут на семь: потеряли контроль и отошли на свою половину, чуть не пропустили и забили из офсайда. Но тут же вернулись и вонзили второй — снова из-под Абены, с которым разобрался Виктор Са.
Обычно «Краснодар» тяжело переносит паузы на матчи сборных, а со «Спартаком» выдал один из лучших первых таймов в сезоне. И доказал, что прямо сейчас у Мусаева самая сбалансированная команда РПЛ.
Сменой схемы и двойной заменой в перерыве Станкович признал, что стартовый план абсолютно не сработал. Возможно, на этом фоне серба немного впечатлил второй тайм. Хотя у «Спартака» по-прежнему ничего не получалось. Да, появился контроль, территория и пространство. Но, во-первых, было бы странно, если бы «Краснодар» продолжал доминировать, ведя 2:0. Во-вторых, красно-белые даже не приблизились к камбэку. И устроились на разгром. Надо признать, вполне заслуженный.
Понятно, что Станковичу непросто: первый сезон, новая лига, много новичков (не самых надежных). Но и вопросов к сербу прилично — неочевидные решения Деяна доставляют слишком много проблем. Например, уровень Абены все оценили в матче против «Локомотива» — а теперь защитника бросают под Кордобу в непривычную схему. Ставка на Николсона в старте работает в лучшем случае через раз — зато гарантированно снижает продуктивность Угальде. А от зависимости от Барко в позиционных атаках «Спартак» так и не избавился: если у аргентинца ничего не получается, ломается вся конструкция. Ни Маркиньос, ни Бонгонда с Мединой это не исправляют.
«Краснодар» на таком фоне выглядит совершенной командой, которая умеет все. Хотя выстраивалась заново по ходу сезона (вспомните Суперкубок), прокачивала игроков, которых многие списали, и сейчас производит мощнейшее впечатление.
Даже интересно, насколько хватит этого заряда на дистанции (тот же «Локомотив» уже начал потухать).
И в состоянии ли «Спартак» выйти на новый уровень — по качеству, игровым идеям и, главное, стабильности.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2