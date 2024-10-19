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Николич дожал махачкалинское «Динамо». Пьянич помог удержать победу и схватил первую желтую карточку в России

ЦСКА на выезде обыграл махачкалинское «Динамо»
Артем Белинин
Корреспондент
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Иван Обляков (№10) и Хуссем Мрезиг (№16).
Фото ФК «Динамо» Махачкала
Тяжелейший матч для армейцев.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
ЦСКА

Махачкалинское «Динамо» — пожалуй, главная боль топ-клубов России. Конечно, команда Биджиева не так эффективна, как тот же «Краснодар», и уже проигрывала грандам и дома, и на выезде. Но то, сколько крови она попила в процессе у несчастных богачей, несоизмеримо с ее ресурсами, что вызывает только почтение. В 12-м туре на очередную пытку в Махачкалу приехал ЦСКА.

Армейцы подошли к вопросу серьезно. Несмотря на то, что всего через три дня их ждет важнейшая кубковая игра с «Ахматом» (от результатов которой зависит, по какому Пути ЦСКА дальше пойдет по турниру), тренерский штаб выставил на поле сильнейших. В том числе Тамерлана Мусаева, для которого это наверняка был особый матч — парень родился в окрестностях Махачкалы, и, по собственному признанию, «приехал играть домой».

Кроме того, Марко Николич (кстати, вышедший из автобуса с гигантским фингалом — случайно получил на тренировке от одного из футболистов), уже почти традиционно оставил в запасе Миралема Пьянича. Босниец, похоже, все еще не готов проводить на поле все 90 минут: до сих пор он ни разу не пробивался в стартовый состав.

ЦСКА точно готовился к энергозатратному матчу. Пять забитых мячей, девять пропущенных — такая статистика уместнее смотрелась бы где-то в начале сезона, но «Динамо» подошло с ней к 12 туру. И армейцы с первых минут поняли, как именно добывались эти цифры.

ЦСКА владел преимуществом — примерно половину первого тайма контроль мяча уходил за 70 процентов, точность передач была под 80 процентов, а количество пасов быстро перевалило за сотню. Все хорошо — вот только за 45 минут армейцы не произвели ни одного опасного удара ни из штрафной, ни из-за нее. Но и динамовцам похвастаться было нечем.

Гамид Агаларов и&nbsp;Игорь Акинфеев. ЦСКА победил махачкалинское «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Искр не ожидалось и во втором тайме, но случилось внезапное — мощнейшая оборона «Динамо» дала трещину. На 55-й минуте грубейшую ошибку допустил Пальцев, махнув мимо мяча — а Мусаев только этого и ждал. Тамерлан ограбил защитника, вышел один на один с вратарем и забил. Гол пришлось проверять при помощи видеоассистента — форвард прессинговал оборону так мощно, что в запале толкнул в спину Шумахова. ВАР гол легализовал, но, вероятно, мы об этом еще почитаем.

После забега Мусаева игра ненадолго расцвела — что удивительно, усилиями «Динамо». В период с 64-й по 74-ю минуты махачкалинцы натурально не давали гостям продохнуть, создавая момент за моментом. Лишь отчаянные сейвы Акинфеева и помощь защитников уберегли ЦСКА.

Где-то между этим избиением на поле появился Пьянич. В том числе и его усилиями напор махачкалинцев удалось сбить — пару раз Миралем грамотно придержал мяч и сбивал темп, а армейцы вернулись в кондиции. Их не хватило на еще один гол (Мусаев забраковал невероятно удачный момент на 88-й минуте), но оказалось достаточно, чтобы больше не дать хозяевам опасно приблизиться к воротам Акинфеева.

На последних секундах Пьянич умудрился схватить желтую карточку за разговоры — первую на российском этапе своей карьеры. И только босниец успел недовольно что-то побурчать, как прозвучал свисток — тут же на лице Миралема засияла улыбка. Тяжелейший для ЦСКА выезд завершился победой. Ну а махачкалинское «Динамо» опять крепко потрепало нервы топ-клубу.

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