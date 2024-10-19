Николич дожал махачкалинское «Динамо». Пьянич помог удержать победу и схватил первую желтую карточку в России
Махачкалинское «Динамо» — пожалуй, главная боль топ-клубов России. Конечно, команда Биджиева не так эффективна, как тот же «Краснодар», и уже проигрывала грандам и дома, и на выезде. Но то, сколько крови она попила в процессе у несчастных богачей, несоизмеримо с ее ресурсами, что вызывает только почтение. В 12-м туре на очередную пытку в Махачкалу приехал ЦСКА.
Армейцы подошли к вопросу серьезно. Несмотря на то, что всего через три дня их ждет важнейшая кубковая игра с «Ахматом» (от результатов которой зависит, по какому Пути ЦСКА дальше пойдет по турниру), тренерский штаб выставил на поле сильнейших. В том числе Тамерлана Мусаева, для которого это наверняка был особый матч — парень родился в окрестностях Махачкалы, и, по собственному признанию, «приехал играть домой».
Кроме того, Марко Николич (кстати, вышедший из автобуса с гигантским фингалом — случайно получил на тренировке от одного из футболистов), уже почти традиционно оставил в запасе Миралема Пьянича. Босниец, похоже, все еще не готов проводить на поле все 90 минут: до сих пор он ни разу не пробивался в стартовый состав.
ЦСКА точно готовился к энергозатратному матчу. Пять забитых мячей, девять пропущенных — такая статистика уместнее смотрелась бы где-то в начале сезона, но «Динамо» подошло с ней к 12 туру. И армейцы с первых минут поняли, как именно добывались эти цифры.
ЦСКА владел преимуществом — примерно половину первого тайма контроль мяча уходил за 70 процентов, точность передач была под 80 процентов, а количество пасов быстро перевалило за сотню. Все хорошо — вот только за 45 минут армейцы не произвели ни одного опасного удара ни из штрафной, ни из-за нее. Но и динамовцам похвастаться было нечем.
Искр не ожидалось и во втором тайме, но случилось внезапное — мощнейшая оборона «Динамо» дала трещину. На 55-й минуте грубейшую ошибку допустил Пальцев, махнув мимо мяча — а Мусаев только этого и ждал. Тамерлан ограбил защитника, вышел один на один с вратарем и забил. Гол пришлось проверять при помощи видеоассистента — форвард прессинговал оборону так мощно, что в запале толкнул в спину Шумахова. ВАР гол легализовал, но, вероятно, мы об этом еще почитаем.
После забега Мусаева игра ненадолго расцвела — что удивительно, усилиями «Динамо». В период с 64-й по 74-ю минуты махачкалинцы натурально не давали гостям продохнуть, создавая момент за моментом. Лишь отчаянные сейвы Акинфеева и помощь защитников уберегли ЦСКА.
Где-то между этим избиением на поле появился Пьянич. В том числе и его усилиями напор махачкалинцев удалось сбить — пару раз Миралем грамотно придержал мяч и сбивал темп, а армейцы вернулись в кондиции. Их не хватило на еще один гол (Мусаев забраковал невероятно удачный момент на 88-й минуте), но оказалось достаточно, чтобы больше не дать хозяевам опасно приблизиться к воротам Акинфеева.
На последних секундах Пьянич умудрился схватить желтую карточку за разговоры — первую на российском этапе своей карьеры. И только босниец успел недовольно что-то побурчать, как прозвучал свисток — тут же на лице Миралема засияла улыбка. Тяжелейший для ЦСКА выезд завершился победой. Ну а махачкалинское «Динамо» опять крепко потрепало нервы топ-клубу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2