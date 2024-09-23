День Тюкавина и Батракова! Форвард спасает «Динамо», тинейджер из «Локо» уже делит лидерство в гонке снайперов

Обозреватель «СЭ» резюмирует 2:2 в красивом дерби и фиксирует очередное проявление таланта Алексея Батракова.

Абаскаль — снова в Тушине. Теперь — в роли зрителя

Как же быстро все меняется в футболе. 7 апреля этого года состоялось предыдущее дерби «Спартака» с «Динамо» в РПЛ. Главным тренером красно-белых еще трудился Гильермо Абаскаль, который к тому времени уже ничего, кроме раздражения, не вызывал, и это была последняя его значимая победа во главе команды — волевая, 2:1.

А дубль в последней четверти игры при счете 0:1 сделал Александр Соболев. Голов после того матча он за «Спартак», по-моему, больше не забивал.

Прошло почти полгода. Соболев — в «Зените», свой среди чужих, чужой среди своих. Спартаковские болельщики адресовали ему злобный баннер даже во время празднования десятилетия стадиона, а зенитовские — жесточайшие заряды на Кубке. И я не уверен, что он со всем этим на поле справится так, как это в свое время удалось Артему Дзюбе.

Абаскаля уже успели уволить не только из «Спартака», но и из «Гранады». С одной стороны, хочется съязвить, что в Испании в нем разобрались быстрее, чем в России. С другой, давайте будем объективны: первую половину первого сезона он в Москве работал хорошо. Но ему дали в клубе слишком много власти, и на фоне личностной незрелости весной он «поплыл». И к базовым настройкам уже не вернулся.

С третьей, такая вот отставка из «Гранады» мне непонятна. Вы же его назначили — значит, беседовали с ним, анализировали, что у него было в том же «Спартаке». Что это за глупость — увольнять тренера сразу, едва утвердив? Пусть даже у него с первого тура не пошло.

Да, случилась дурацкая, хотя и претендовавшая, видимо, на остроумие, фраза про то, что «иногда надо съесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Может, и это повлияло — руководители покрутили пальцем у виска, и до ветчины дело так и не дошло. А может, Гильермо в своем позднеспартаковском стиле начал вести себя и с игроками, и с руководством. Но не мог же он за такое короткое время довести всех!

Чтобы тебе прощали тяжелый характер, надо в тренерском творчестве быть Константином Бесковым. А Гильермо пока до этого далеко. И «Гранадой», судя по всему, тоже управляют люди не с терпением Николая Старостина.

И вот Абаскаль — снова в Москве, снова на матче «Спартак» — «Динамо». Только теперь — в роли зрителя. И смотрит на то, как болельщики красно-белых влюблены уже в нового тренера — так же, как были влюблены два года назад в него.

Очень хочется, чтобы у Деяна Станковича в «Спартаке» получилась совсем по-другому. И чтобы он закрывал лицо руками только в такие моменты, когда его игрок идет исполнять пенальти, как в случае с Эсекьелем Барко в дерби «Динамо».

Тюкавин vs Угальде. Лучшими в командах были центрфорварды

Футбол в первом тайме дерби вызывал наслаждение. Уже к 17-й минуте на табло значились цифры 2:1, а ведь за это время еще и Роман Зобнин на первой минуте после паса Хесуса Медины пробил в сетку сбоку, и Константин Тюкавин с Артуром Гомесом друг другу должны были отдавать голевые пасы, но сделали это слишком сильно. Скорости — сумасшедшие, обе команды хотели играть — и играли — в атаку, «Спартак» яростно прессинговал. И это у него продлится большую часть матча.

Очень забавным выглядело ворчание некоторых болельщиков, что игра, мол, слишком открытая. Есть категория людей, которые недовольны всегда и всем: при 0:0 и отсутствии моментов — унынием на поле, при 2:1 к 17-й минуте — непрекращающейся остротой. Неизвестно, что способно вызвать у этих записных пессимистов удовлетворение и радость. По мне, ни малейшего повода обвинять себя в дворовом футболе команды не вызывали. Просто обе хотели забивать и выигрывать, а не удерживать свои ворота на замке и не уступать.

Отличные голы забили снайперы обеих команд — Тюкавин и Манфред Угадьде, которые были лучшими у команд. Экс-форвард «Рубина» Игорь Портнягин в студии в перерыве сказал, что его коллега по амплуа Тюкавин перехитрил Александра Максименко, показывая, что хочет бить в ближний угол, но в последний момент вывернув стопу и ударив в дальний. Мяч действительно попал под опорную ногу вратарю красно-белых, но сам Константин после матча признался, что метил не совсем туда, куда попал. Тем не менее это был классный, породистый гол со своевременным открыванием — Тюкавин начал рывок в штрафную, еще когда Бителло делал передачу на Нгамале. И камерунец, развернувшись, уже отправил мяч на ход в штрафную освободившемуся от соперников нападающему. У лучшего игрока прошлого чемпионата в начале сезона с результативностью не шло, но он исправно работал на команду, и такое неэгоистичное отношение к футболу не могло не сказаться — в важнейшем матче Константин в итоге сыграл главную роль.

А как прекрасно выглядел спартаковский костариканец, который не только забил, но и был задействован вообще во всех игровых эпизодах на чужой половине поля, выгрызал все единоборства, собирал на себе кучу фолов! Комбинационная игра в мелкий и средний пас, которую практикует «Спартак» при Станковиче, идеально подходит Угальде, которого при Абаскале использовали на куче разных позиций — вингера, под Соболевым, одним из двух форвардов. А он должен действовать на острие, что сейчас из матча в матч и доказывает, быстро став одним из любимцев красно-белой публики.

В голевом эпизоде он продрался с мячом сквозь двух полузащитников — вяловато ему сопротивлявшихся Хорхе Карраскаля и Бителло, а прямо из-под ноги Роберто Фернандеса (по мне, самого слабого звена в обороне бело-голубых) успел нанести разящий удар «шведкой». Чуть-чуть — изменения направления движения там не было — форварду помог и рикошет. Решение бить именно так не напрашивалось, но оказалось абсолютно правильным.

У Угальде уже шесть голов в чемпионате. А теперь вспомним, как долго форвард не мог отличиться за «Спартак», как его критиковали и вспоминали крупную сумму трансфера. Теперь же представить красно-белых без него невозможно.

Терпи, болельщик! Умей ждать! Бывает, конечно, что футболист так и не раскрывается. Но тут взяли классного игрока, он адаптировался, пришли тренер — Станкович и партнер — Барко, которые помогли ему проявить себя. Помог, как выяснилось, и уход Соболева. То есть сложилась целая сумма факторов, которая позволила произойти тому, что мы видим.

Схожая история, кстати, случилась и с Матео Кассьеррой в «Зените», провалившим первый сезон, а во втором ставшим лучшим снайпером РПЛ. Колумбийцу, правда, в отличие от костариканца, смены тренера в клубе не потребовалось.

Эсекьель Барко (№ 5) в матче против «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» второй раз в сезоне, имея преимущество, расслабляется после удаления у соперника

Чем дальше шел первый тайм, тем сильнее выглядел «Спартак», тогда как «Динамо», напротив, затухало. Явно сказывалось отсутствие Лаксальта (и в какой-то мере Чавеса) — тормозить спартаковские атаки в центре поля было некому. Даниил Фомин проводил не лучший свой матч, а Бителло и Карраскаль — все же игроки другого функционала. Без уругвайца и мексиканца в основе динамовцев нет мастеров, у которых отбор — одно из главных игровых качеств.

Пенальти, с которого Барко вывел «Спартак» вперед, был стопроцентным. Эли Даса задрал руку в подкате, и эта рука расширяла площадь тела. Отмечу в этом эпизоде Медину, который доработал эпизод до конца и успел подать с лицевой линии, когда многим уже казалось, что мяч точно выйдет за пределы поля. Хесус вообще смотрится в сезоне прилично, он — один из тех, кто при Станковиче объективно прибавляет. Помимо него и Угальде, к этой категории можно уверенно отнести и Наиля Умярова, у которого случаются и неудачи вроде предыдущего матча в Махачкале, но в целом он действует в разы полезнее, чем при Абаскале. С «Динамо» полузащитник снова играл хорошо.

Пенальти на Срджане Бабиче, по мне, не было — Сергей Иванов правильно дал продолжить игру. Андрей Лунев сыграл кулаком в мяч, и он был в своем вратарском праве. Да, одновременно засадил и в лицо сербу, но это — совершенно игровой эпизод. И никто из спартаковцев с вердиктом рефери не спорил. Это футбол. Зато шок вызвало другое, уже гораздо более позднее решение Иванова — перед последней четвертью встречи, когда уже сформировалось четкое ощущение, что второй тайм намного более труден для просмотра и бессодержателен, чем первый.

Эль Мехди Маухуб провел на поле всего шесть минут — на 68-й вышел на замену, на 71-й получил первую желтую карточку за недисциплинированное поведение, на 74-й — вторую за симуляцию. По мне, после легкого толчка Руслана Литвинова (фола у спартаковца также не просматривалось), динамовский марокканец просто упал без явных претензий на пенальти в ворота Максименко. Никакого очевидного «нырка» на желтую карточку, тем более — вторую, в этом эпизоде не было. Не считаю правильным удалять за такое с поля.

Но дальше игра развернулась в совершенно неожиданном ключе, и один из болельщиков в комментариях заметил: «Спартак» уже второй раз в этом сезоне провалил 15 минут после того, как оказывался в большинстве и вел игру — так было сначала в гостевом матче с «Зенитом», где только в концовке красно-белые выправили ситуацию, а теперь — дома с «Динамо». Поклонник красно-белых справедливо заметил, что вместо «инстинкта убийцы» у спартаковцев в такой момент проснулось вальяжное «игра сделана».

Нельзя с ним не согласиться, а добавить можно то, что у «Спартака» совсем не сработали замены. Если у Кристофера Мартинса хотя бы периодически что-то получалось, то Антон Зиньковский вышел совершенно провально, а Даниил Денисов стал соучастником второго гола Тюкавина. Гола, который точно не родился из воздуха. То, что происходило на поле предыдущие минут десять, к такому исходу подводило. Уважение вызвала и реакция «Динамо» на удаление — бело-голубые не сложили лапки, а наоборот, по-спортивному разозлились.

В решающем эпизоде Тюкавин был великолепен — выражаясь языком Юрия Розанова, «вот форвард, вот настоящий форвард!». Принимая мяч, поставил корпус, не подпустил защитника, финтом (пяткой, при таком-то скоплении игроков) улучшил себе позицию, четко пробил мимо вратаря. Хотя пассивность сопротивления Денисова удивила. Понятно, что правый защитник «Спартака» боялся сфолить, но в итоге на линии собственной вратарской просто смотрел футбол.

Нельзя не отметить игровой интеллект Тюкавина. После матча он сообщил подробность, в какие редко вдаются футболисты в интервью, объяснив, что намеренно «выбрал» в соперники по эпизоду Денисова, который не лучшим образом действует в обороне. Мог ведь и оказаться против Литвинова, и там пришлось бы сложнее. Но при диагонали от Фабиана Бальбуэны «отклеился» от Руслана и оказался ближе к Даниилу — а дальше вы все видели сами.

Отмечу еще Бальбуэну, который, восстановившись после травмы и выйдя на замену, до того успел разогнать еще одну классную атаку, когда после удара того же Тюкавина мяч задел перекладину. Вот так надо выходить со скамейки, а не как Зиньковский, Денисов и Маухуб! Более того, еще и Ярослав Гладышев в конце добавленного времени после паса Тюкавина мог забить третий мяч — Максименко вытащил. Вот такая неожиданная получилась концовка в спартаковском большинстве. Дерби удалось на сто процентов, а второй гол динамовцев в определенной степени снял давление с Марцела Лички, который до того проиграл «Спартаку» во главе «Динамо» пять матчей из шести.

Алексей Батраков. Фото ФК «Локомотив»

Недаром Миранчук сказал, что Батраков может стать сильнее него! Но ему для этого придется преодолеть много соблазнов

Второй дубль в РПЛ сделал Алексей Батраков. Как бы кто ни говорил о слабости нижегородцев, позволивших 19-летнему плеймейкеру и бомбардиру в одном лице забить головой, — здорово, что такой молодой игрок способен оформлять результативные действия в каждом матче и решать исходы встреч. Ведь к моменту, когда блондин забил первый из двух своих мячей, счет на табло был — 1:1. Да, «Локомотив» весь матч владел огромным преимуществом, но первая половина второго тайма стала самым неубедительным отрезком для гостей. И этот гол в такой момент забить было не так просто, и он оказался им чрезвычайно нужен. Более того, еще и голевая передача у Батракова должна была родиться, но после его идеального паса назад с лицевой линии Дмитрий Баринов самую малость промахнулся.

Действительно, при первом мяче Батракову изрядно подсобил вратарь нижегородцев Никита Медведев, а при втором хозяева откровенно зевнули его появление на дальнем углу вратарской после фирменного дальнего аута Ильи Самошникова. Но насколько все-таки важно выполнять установку тренера, даже когда уже устал, — а то, что Алексей должен был замыкать при ауте дальний угол вратарской, явно не импровизация.

К этому времени Батраков уже перешел на позицию одного из опорников — после замены Артема Карпукаса на более атакующего игрока Владислава Сарвели. Но ни это, ни забитый недавно гол не заставили юного футболиста сосредоточиться на обороне — и, вначале отправив в сетку ворот Медведева первый мяч, он же затем фактически убил интригу. А заодно сравнялся с Максимом Глушенковым в гонке снайперов чемпионата — по семь голов, здорово укрепив первое место по «гол плюс пас» — у него теперь 12 очков, тогда как у ближайшего преследователя, Вендела, — девять.

И мне сразу вспомнилось, как Алексей Миранчук сказал мне на днях в Атланте, что Батраков может стать сильнее него. Дай Бог. Но для этого ему нужно пройти еще очень, очень долгий путь. И преодолеть множество соблазнов, которые обязательно появляются на пути любого получившего первый серьезный контракт футболиста. Тем более — в Москве.

В следующую субботу, 28 сентября, в 16.30 в Черкизове сыграют «Локомотив» и «Спартак», а в 19.30 на «Арене Краснодар» — «быки» и «Зенит». Какой нас ждет день! Жаль, что такие матчи лига не раскидала на весь уик-энд, на два выходных — чтобы посмаковать каждую из игр, как отдельные блюда, а не получить их разом в банкетном варианте.