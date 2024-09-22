И снова Батраков! Вундеркинд «Локомотива» снова в одиночку делает результат
После провального прошлого сезона в этом «Локомотив» приятно удивляет. К девятому туру РПЛ железнодорожники подходили в тройке лидеров. И это было абсолютно заслуженно. Команда Галактионова, ведомая молодым талантом Батраковым, с завидной регулярностью набирает очки. Да, были провалы в матчах с «Динамо» (1:3) и «Краснодаром» (0:3), но на дистанции красно-зеленые смотрятся уверенно. А количество моментов и реализация намекали, что с атакой у них все в порядке.
«Пари НН», к которому приехал в гости «Локо», — это дикий контраст. Нижегородцы на старте зацепили две минимальные победы над махачкалинским «Динамо» и «Химками», что позволяет им избежать падения в подвал таблицы, но в целом отрезок для них ужасный. Не просто так звучат разговоры о возможном увольнении Саши Илича.
Мы бы сильно удивились, владей «Пари НН» этим вечером преимуществом. Но аномалии не случилось, и все с первых минут пошло по прогнозируемому сценарию: «Локо» много контролировал мяч на чужой половине поля, нижегородцы — массированно оборонялись.
К 20-й минуте гости увеличили владение до 65%, к воротам пристреливались Батраков и Пиняев. А забил Воробьев, который не отличался в РПЛ с начала августа. Хотя гол во многом сделал Карпукас, на дриблинге протащивший мяч в штрафную и простреливший на нападающего. В последнее время ходили разговоры о том, что нужно дать шанс Сулейманову, который раззабивался в Кубке, но Воробьев вовремя напомнил, зачем выходит на поле.
По логике «Локомотив» должен был развивать преимущество, но уже спустя пять минут увидел мяч в своих воротах. Одна из редких контратак хозяев привела к угловому, последовала подача к линии штрафной (где почему-то никого из игроков железнодорожников не оказалось), Калинский пробил, а Боселли подставил ногу и переправил мяч в сетку.
До конца тайма «Локомотив» давил — дважды пробил даже защитник Ньямси. Воробьев исполнял пяткой, а затем чуть-чуть промазал мимо створа со штрафного. Опасно заходил на удар Пиняев. Но всякий раз мяч либо пролетал мимо цели, либо на его пути вставал Никита Медведев. Итог первого тайма — 1:4 в пользу «Локо» по ударам в створ и счет 1:1 на табло.
При таких исходных данных второй тайм просто обязан был пойти по тому же сценарию — команде Галактионова требовалась победа, хозяев же наверняка устроила бы и ничья. И действительно, «Локомотив» много катал на чужой половине поля, затем шел разрезающий пас через центр, и атакующая группа начинала куражиться. После активного начала казалось, что темп матча упал — и это на руку «Пари НН».
Но ровно в этот момент включился Батраков. Главный герой нынешнего «Локомотива» хлестко пробил после скидки вышедшего на поле Севикяна. Удар не был неберущимся, шел почти по центру, но Медведев с ним не справился, пропустив мяч под рукой.
Спустя пять минут Баринов должен был ставить точку после шикарного паса Батракова, но не попал в створ. И Алексей, видимо, поняв, что нужно решать самому, это и сделал — материализовался в чужой вратарской после фирменного вброса аута Самошниковым и головой переправил мяч в сетку. 3:1 — игра сделана, «Пари НН» не смог выжать из себя даже попытки финального штурма.
Победа позволила «Локомотиву» закрепиться на третьем месте в таблице, «Краснодару» он уступает лишь по дополнительным показателям. Для «Пари НН» поражение стало четвертым за последние пять матчей, и теперь дальнейшая карьера Илича в РПЛ под большим вопросом. Ну а Батраков продолжает влюблять в себя — 7 голов и 5 результативных передач в 11 встречах. Пожалуй, в лиге сейчас нет более яркого и эффективного молодого игрока.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1